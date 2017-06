Apetitul pentru cheltuieli al romanilor este in crestere: 62% dintre ei estimeaza ca vor cheltui mai mult (studiu)

Romanii considera ca 2016 a fost un an relativ stabil in ceea ce priveste puterea de cumparare: 46% dintre respondentii unui sondaj derulat in intreaga Europa, cu 5 puncte procentuale mai mult decat in 2015, au declarat ca puterea lor financiara a ramas aceeasi ca in anul precedent. Numai 23% dintre acestia au declarat ca puterea lor de cumparare a crescut anul trecut, o scadere cu 5 puncte procentuale fata de 2015, in timp ce 32% (cu un punct procentual mai mult) au declarat ca puterea lor financiara a scazut, potrivit L'Observatoire, studiul anual al Cetelem privind consumul gospodariilor din Europa si nivelul de incredere al europenilor, efectuat la sfarsitul anului 2016 in 15 tari, inclusiv in Romania, pe un esantion de 12.000 de persoane cu varste cuprinse intre 18-75 ani.Rata de crestere de 4,8% a Produsului Intern Brut in 2016 a incurajat intr-adevar consumatorii romani sa cheltuiasca mai mult, 62% dintre respondenti au declarat ca vor cheltui mai mult in urmatoarele 12 luni, o crestere de 4 puncte procentuale comparativ cu anul precedent, dar mai mica in comparatie cu 2010, atunci cand 89% dintre romanii sondati au spus, de asemenea, ca vor cheltui mai mult. Apetitul pentru economisire a continuat sa fie mai mic decat pentru cheltuieli, intrucat 48% dintre respondenti au indicat acest lucru - cu 4 puncte procentuale mai putin decat in 2015. Totusi, aceasta cifra reprezinta un progres major comparativ cu sapte ani in urma, atunci cand doar 11% dintre romani luau in calcul economisirea."Este o evolutie normala, care reflecta ritmul economiei si incalzirea activitatilor de creditare. Aceste doua elemente contribuie la cresterea increderii consumatorilor, cea mai ridicata fiind in Romania, comparativ cu toate celelalte tari din cercetare", a declarat Pascal Roussarie, Director Marketing si Vanzari, Europa Centrala, BNP Paribas Personal Finance.Jumatate dintre respondentii romani cred ca statutul lor personal se va imbunatati in urmatorii doi ani. Ca o comparatie, cele mai mari rate de incredere, aproape de nivelul romanilor, au fost inregistrate in Danemarca (49%), Slovacia (44%) si Portugalia (42%). La polul opus al topului, in Franta (18%), Italia (19%) si Marea Britanie (20%) au fost indicate cele mai scazute rate de incredere in imbunatatirea statutului lor."Un alt aspect interesant pe care il arata raportul L'Observatoire este legatura pe care consumatorii o fac intre increderea in viitorul tarii si venitul personal. De fapt, respondentii din 11 dintre cele 15 tari din sondaj au indicat cresterea salariilor in primele trei propuneri care ar spori increderea in tarile lor", a adaugat Bogdan Spuza, Director Marketing, Produse, CRM si Asigurari, Cetelem Romania.Bulgarii s-au aratat cei mai dependenti de cresterea salariilor, 59% dintre respondenti mentionand acest factor ca fiind unul dintre cei mai importanti pentru cresterea increderii in viitorul tarii, pe locurile urmatoare fiind polonezii (53%), romanii (50%), ungurii (49%) si portughezii (48%). Pentru germani, de exemplu, diminurea inegalitatii sociale este factorul principal care le-ar spori increderea in tara lor (44%), in timp ce in Franta cel mai important factor de crestere al increderii a fost scaderea ratei somajului (42%). Scaderea ratei somajului este mentionata si in Austria (39%) si Danemarca (41%). In Regatul Unit, deloc surprinzator, 40% dintre respondenti au indicat controlul fenomenului imigrarii drept principalul motor al cresterii increderii in viitorul tarii lor.