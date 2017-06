Finantele au revizuit strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale. Rezerva in valuta aflata in Trezorerie este de circa 6,3 mld

Finantele au revizuit strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2017-2019 pentru a fi in concordanta cu indicatorii bugetari prevazuti in Strategia Fiscal-Bugetara pe termen mediu, au anuntat joi reprezentantii MFP. Ministerul Finantelor Publice decide selectarea surselor de finantare si a momentelor de emisiune in functie de cadrul macroeconomic si de evolutiile pietelor financiare. In prezent, rezerva in valuta este de circa 6,3 mld. euro si este pusa la dispozitia Trezoreriei Statului in scop prudential, pentru a limita riscul de refinantare.Principalele obiective ale Ministerului Finantelor Publice in administrarea datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2017-2019 sunt:1. Dezvoltarea pietei interne a titlurilor de stat;2. Limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale;3. Asigurarea necesarului de finantare a administratiei publice centrale, pe fondul minimizarii costurilor pe termen mediu si lung.Dezvoltarea pietei interne a titlurilor de stat este un obiectiv strategic si urmareste cresterea eficientei acestui segment, imbunatatirea lichiditatii si diversificarea bazei de investitori. Pentru cresterea accesibilitatii persoanelor fizice la cumpararea titlurilor de stat, se va introduce Programul Tezaur, prin intermediul caruia populatia va putea subscrie certificate de trezorerie la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, si se va continua Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat pentru populatie prin intermediul pietei bursiere.In perioada 2017-2019, Romania isi va acoperi necesitatile de finantare prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piata interna, prin emiterea de euroobligatiuni pe pietele internationale de capital si, in completare, prin contractarea de imprumuturi externe de la creditori oficiali (institutii financiare internationale), in conditii avantajoase pentru statul roman.