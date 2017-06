Intercapital Invest se retrage de la Bursa de Valori, recomandand clientilor sa-si mute conturile la Tradeville

"Va anuntam ca actionarii principali ai Intercapital Invest au luat decizia de a convoca o ​​"vand in vedere faptul ca Intercapital Invest se va retrage de pe piata de capital si de la Bursa de Valori Bucuresti, am decis sa recomandam clientilor nostri un partener de incredere ce impartaseste valorile companiei noastre. De aceea am agreeat cu SSIF Tradeville SA un parteneriat care va permite clientilor Intercapital Invest sa-si deschida conturi de investitii la aceasta societate de prestigiu in conditii similare cu cele oferite de catre noi", anunta oficialii Intercapital.Tradeville este un broker autorizat din 1994, cu peste 22 ani de experienta pe piata de capital din Romania și peste 7 ani experienta in tranzactionarea de instrumente financiare pe piete externe. Mai multe informatii regasiti AICI.Procedura de deschidere a unui cont de tranzactionare la Tradeville este foarte simpla, si nu foarte diferita de cea de la Intercapital. Aveti mai multe optiuni: la sediul Intercapital, unde va puteti intalni cu un reprezentat Tradeville; la sediul Tradeville sau onlineImpreuna cu Tradeville am creat un document care sa va faciliteze deschiderea de cont.De asemenea, va incurajam sa parcurgeti tot materialul referitor la parteneriat, care cuprinde informatii detaliate despre Tradeville, procedura de deschidere de cont, raspunde intrebarilor care pot sa apara, clarifica situatia comisioanelor si va ofera toate datele de contact pentru a lua legatura cu reprezentantii Tradeville.In situatia in care nu veti opta sa va transferati detinerile de cash si actiuni pana la data retragerii autorizatiei de tranzactionare la BVB, Intercapital Invest va proceda la transferul instrumentelor financiare la Depozitarul Central in timp ce disponibilitatile banesti vor fi transferate in contul Dumneavoastra bancar sau intr-un cont bancar al Intercapital Invest, de unde vor putea fi ridicate ulterior", mai transmit reprezentantii Intercapital Invest..