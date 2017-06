Radu Craciun: Nu criza politica a devalorizat leul

De multe ori avem tendinta de a proiecta emotiile noastre interioare si a asupra mediului in care ne desfasuram activitatea intr-un demers cateodata pripit. Este si cazul evolutiei cursului de schimb EUR-RON Deprecierea suferita de moneda nationala in ultimele zile a fost pusa imediat pe seama crizei politice, curgand valuri de cerneala si de interviuri radio-tv pe aceasta tema. Adevarul este totusi altul, iar graficul de mai jos este ilustrativ. El arata evolutiile leului (RON), in alb, forintului (HUF), in portocaliu si zlotului (PLN), in albastru, normalizate astfel incat toate trei sa plece din acelasi punct la inceputul lunii, scrie Radu CraciunSe observa ca, de fapt, toate monedele din regiune s-au depreciat in ultimele zile, intr-o miscare care sugereaza mai degraba o schimbare de atitudine a investitorilor fata de pietele din regiune. Merita insa mentionat ca aceasta evolutie a fost prezenta cu predilectie pe piata valutara, in conditiile in care, de exemplu, piata titlurilor de stat nu a reflectat prin preturi iesiri masive de capital.Iar graficul ne mai arata ce, de fapt, cea mai mare deprecierea a suferit-o zlotul.Consecinta este ca, o eventuala revenire a leului, e posibil sa depinda mai putin de normalizarea situatiei politice interne si mai mult de atitudinea investitorilor fata de pietele emergente, in contextul politicii Fed de crestere a dobanzilor in USD.Acesta este adevarul...Radu Craciun a fost economist sef al BCR, in prezent fiind Presedinte Director General al BCR Pensii. Este si fondatorul Asociatiei Administratorilor Independenti, dupa ce timp de 10 ani a coordonat departamentele de analiza si cercetare piata de capital de la ABN AMRO Securities (Romania) si ABN AMRO Bank (Romania), de unde a plecat la Eureko, administrator a doua fonduri de pensii private. Craciun detine si blogul pe teme economice raducraciun.ro