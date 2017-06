​Radiografia statistica a invatamantului: Avem 15 elevi la un profesor. Un sfert dintre studenti se specializeaza in afaceri, administratie si drept. Invatamantul profesional a fost singurul nivel educational in care populatia scolara a crescut

Aproape jumatate din populatia scolara s-a regasit in invatamantulul primar si gimnazial (47,1%), iar circa o treime in invatamantul liceal si cel anteprescolar si prescolar (18,1%, respectiv 15,1%).

Din totalul populatiei scolare, 50,2% sunt baieti, iar 70,8% au studiat in mediul urban.

Comparativ cu anul scolar/universitar precedent, invatamantul profesional este singurul nivel care a inregistrat o crestere (+15.700 elevi), ajungand la 84.400 elevi, dar ramanand in continuare nivelul educational cel mai putin reprezentat in totalul populatiei scolare (2,3%).

Invatamantul liceal, primar si gimnazial au cunoscut cele mai accentuate diminuari ale numarului de elevi inscrisi in anul scolar 2016-2017 fata de cel anterior (-22,8 mii, respectiv -16,6 mii).

Populatia scolara a fost cuprinsa cu preponderenta (95,7%) in unitatile scolare publice, iar restul de numai 4,3% in unitati scolare private.

Pe niveluri educationale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studentilor inscrisi in unitatile din invatamantul public s-au regasit in invatamantul superior (87,4%), respectiv postliceal (58,3%).

Gradul de cuprindere in invatamant al elevilor din grupa de varsta 11-14 ani a inregistrat cel mai ridicat nivel (90,6%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de varsta.

In anul universitar 2016-2017 au fost inscrisi in invatamantul superior 531,6 mii studenti, din care 53,9% femei.

Cele mai atractive specializari (conform clasificarii ISCED-F) din invatamantul superior au fost cele de afaceri, administratie si drept (23,9% din totalul studentilor), respectiv de inginerie, prelucrare si constructii (21,6% din totalul studentilor).

In anul scolar/universitar 2016-2017, personalul didactic din cadrul sistemului educational a insumat 235,8 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populatia scolara si numarul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenti la un cadru didactic.

Baza materiala a retelei de invatamant preuniversitar si superior a fost formata din 147,3 mii sali de clasa, amfiteatre, sali de curs, cabinete scolare, sali de seminarii si de lucrari practice, 26,6 mii laboratoare, 5,4 mii terenuri de sport , 5,0 mii ateliere scolare, 4,8 mii sali de gimnastica si 53 bazine de inot.

Reteaua de invatamant public detine cea mai mare parte a bazei materiale a sistemului educational, astfel: ateliere scolare (97,9%), sali de clasa (96,4%), terenuri sportive (96,8%), sali de gimnastica (96,2%), laboratoare scolare (95,2%) si bazine de inot (73,6%).

Numarul absolventilor din anul scolar/ universitar 2015-2016 apartinand nivelurilor educationale gimnazial, liceal, profesional, postliceal si de maistri, respectiv superior (licenta, master si doctorat, cursuri postuniversitare si programe postdoctorale) a fost de 498,9 mii elevi si studenti. Preponderente au fost absolventele, in numar de 261,0 mii, reprezentand 52,3%.

La sfarsitul anului scolar 2015-2016 au absolvit invatamantul gimnazial 179,7 mii elevi, cei mai multi dintre acestia inregistrandu-se in regiunea Nord-Est (20,2%). Ponderea baietilor (51,1%) o devanseaza usor pe cea a fetelor, cu 2,2 puncte procentuale. In mediul urban, absolventii de gimnaziu reprezinta 53,7% din totalul absolventilor din acest nivel, insa in profil teritorial, regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia au inregistrat ponderi mai mari ale absolventilor din mediul rural (60,1%, respectiv 57,3%).

In invatamantul liceal, la sfarsitul anului scolar 2015-2016 au absolvit 152,7 mii elevi, in scadere cu 19,5% comparativ cu anul scolar anterior. Majoritatea absolventilor de liceu au urmat cursurile invatamantului de zi (89,4%).

Situatia absolventilor din invatamantul liceal a evidentiat ca circa jumatate au frecventat cursurile filierei teoretice (50,2% din totalul absolventilor), 42,7% pe cele din filiera tehnologica, iar 7,1% din totalul absolventilor au urmat cursurile liceelor din filiera vocationala. La examenul de bacalaureat s-au prezentat 142,1 mii absolventi, din care 120,8 mii proveniti din promotia 2016 (85,0%). Au fost declarate reusite 95,9 mii persoane (67,5%). Din totalul absolventilor proveniti din promotia 2016, 89,8 mii persoane (74,3%) au fost declarate reusite.

Invatamantul profesional a fost absolvit de 10,5 mii elevi, din care 98,5% au urmat cursurile unitatilor scolare apartinand sectorului public, iar numai 1,5% pe cele din sectorul privat.

Invatamantul postliceal si de maistri a fost absolvit de 34,1 mii elevi din care 61,3% au urmat cursurile unitatilor scolare apartinand sectorului public, iar peste o treime (38,7%) pe cele din sectorul privat.

In invatamantul superior, numarul absolventilor cu diploma a fost de 121,8 mii studenti.

Absolventii cu diploma ai invatamantului superior au provenit cu preponderenta din facultatile cu profil afaceri, administratie si drept (28,4%), inginerie, prelucrare si constructii (18,1%), respectiv sanatate si asistenta sociala (10,3%).



