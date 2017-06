Peste o saptamana intra in vigoare noile conditii de acordare a scutirii pe venitul din salariile programatorilor. Vezi in text conditiile in care se acorda scutirea

a)posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;

b)postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c)detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;

d)angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;

e)veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

a)actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;

b)organigrama angajatorului;

c)fisa postului;

d)copia cu mentiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia cu mentiunea "conform cu originalul" a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma.

e)copia cu mentiunea "conform cu originalul" a contractului individual de munca;

f)statul de plata intocmit separat .

g)comanda interna,

h)balanta analitica .

1. Administrator baze de date.

2. Analist.

3. Inginer de sistem in informatica.

4. Inginer de sistem software.

5. Manager de proiect informatic.

6. Programator.

7. Proiectant de sisteme informatice.

8. Programator de sistem informatic.

In Monitorul oficial de joi (22.06.2017) s-a publicat OMFP nr. 703/2017 cu noile condiții de acordare a scutirii pe venitul din salarii de care beneficiaza programatorii. Scutirea este prevazuta la art. 60 pct 2 din Codul fiscal, iar conditiile de aprobare sunt adoptate prin prezentul ordin, care intra in vigoare la data de 01.07.2017. Principala modificare consta in faptul ca se revine la o situatie existenta si in primii ani de aplicare a acestei scutiri in sensul ca scutirea de impozit este conditionata de justificarea realizarii de venituri din cesionarea programelor de calculator, pentru suma de minim 10.000 Eur, pentru fiecare persoana ce beneficiaza de scutire, cu exceptia la angajatorii nou infiintati ce sunt scutiti de aceasta obligatie in anul infiintarii si in anul urmator.Pentru a beneficia de aplicarea scutirii se impune ca angajatorii sa fie pe teritoriul Romaniei si sa aiba urmatoarele obiecte de activitate: , al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209.Scutirea se acorda daca sunt indepliniteconditiile:se realizeaza cu urmatoarele documente:Scutirea la impozitul pe venitul din salarii se acorda pentru