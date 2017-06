Patria Bank (fosta Carpatica) vrea sa-si reduca cu 40% capitalul social

Fosta Banca Comerciala Carpatica, devenita de la 1 mai Patria Bank in urma unei fuziuni, vrea sa-si reduca cu 40% capitalul social, pana la 227,12 milioane lei, transmite News.ro.





Subiectul se afla pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, ce va avea loc pe 28 iulie. Capitalul social s-ar reduce prin anularea unui numar de 1,491 milioane actiuni avand o valoare nominala de 0,1 lei, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar.





"Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea partiala a pierderilor cumulate ale bancii, inregistrate la 31 decembrie 2016 in cuantum de 149,11 milioane lei", arata un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti.





Banca a inregistrat in primul trimestru din acest an un rezultat negativ de 9,7 milioane lei, o pierdere cu 27% mai mare decat in trimestul IV 2016, pe fondul incetinirii activitatii cauzata de pregatirea fuziunii.





Activele totale au scazut in trimestrul 1 cu 4% fata de 31 decembrie 2016, la 2,49 miliarde lei, pe fondul reducerii bazei de depozite atrase de la clienti si inchiderii a 18 agentii in decembrie 2016.





Banca Comerciala Carpatica (BCC) a fuzionat la 1 mai cu Patria Bank. Noua institutie bancara are peste 240.000 de clienti. In 2016, fosta Banca Comerciala Carpatica a inregistrat pierderi de 42,06 milioane lei (9,3 milioane euro), in scadere cu 44% fata de rezultatul negativ raportat in anul anterior, dupa ce a taiat cheltuielile pentru a compensa reducerea incasarilor.

Grupul Patria Bank include Patria Bank, Banca Comerciala Carpatica, Patria Credit IFN, SAI Carpatica Asset Management si SAI Intercapital Invest.