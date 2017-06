Cehia: Miliardarul Andrej Babis, al carui partid este considerat favorit in alegerile viitoare, respinge ideea adoptarii euro

Miliardarul ceh Andrej Babis, fost ministru de Finante al carui partid ANO este creditat ca victorios in alegerile generale care vor avea loc in Cehia in octombrie, respinge adoptarea euro, afirmand ca tara sa ar trebui sa pastreze coroana pentru a se proteja de crize, transmite Bloomberg, citat de News.ro.





"Nu doresc euro. Nu vreau sa garantam pentru datoriile Greciei si bancile italiene", a spus Babis, al carui partid ANO, partener minoritar in coalitia guvernamentala, are un avans de peste 10% in sondajele de opinie.





Renuntarea la coroana ar priva cehii de un instrument important de stimulare a cresterii economice in perioadele de criza, a spus fostul ministru de Finante, adaugand ca plafonul aplicat monedei de banca centrala pentru evitarea deflatiei, care a fost eliminat in aprilie, a functionat foarte bine.





Babis nu este singurul care respinge euro.





In timp ce cinci state foste comuniste din Europa de Est au adoptat euro si toate statele membre sunt obligate sa o faca, guverne consecutive din Cehia au refuzat.





Potrivit unui sondaj Eurobarometru din 2016, 72% dintre cehi nu vor adoptarea euro.