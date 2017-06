CFA Romania: Indicatorul de incredere macroeconomica s-a imbunatatit in luna mai

In luna mai 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut fata de luna anterioara, la valoarea de 66,6 puncte, fiind cu 5,8 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, arata o informare a CFA Society Romania.

Majorarea s-a datorat in special evolutiei ambelor componente ale sale. Astfel, indicatorul conditiilor curente a fost de 83,8 puncte, maxim istoric, valoare in crestere cu 7,9 puncte, in timp ce indicatorul anticipatiilor a crescut cu 4,8 puncte pana la valoarea de 57,9 puncte.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, este de remarcat ca 73% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel valorile mediane ale anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni au consemnat un curs anticipat de 4.5650 (valoare in crestere cu 150 pips fata de cea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni au consemnat un curs anticipat de 4.6000 (valoare similara cu cea inregistrata in exercitiul anterior).

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (iunie 2018/iunie 2017) a inregistrat o valoare mediana de 2,00% (valoare in crestere cu 0.35 puncte procentuale fata de cea inregistrata in exercitiul anterior).

Sunt de remarcat anticipatiile de majoare a ratelor de dobanda la leu atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni) cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), toti participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie.

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantificeanticipatiile analistilor finaniari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

Indicatorul de incredere macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

- Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

- Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul indicatorului de incredere macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului.

Titlul CFA este unul dintre cele mai prestigioase din lume in randul profesionistilor din domeniul financiar. Administrat de catre CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregateste si testeaza candidatii in domeniul eticii si standardelor profesionale, analizei situatiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei si evaluarii diverselor instrumente financiare si de investitii.

Astazi, in lume exista peste 140.000 de detinatori ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliati la cele 147 societati membre ale CFA Institute.

Candidatii pentru titlul CFA trebuie sa promoveze o serie de trei examene cu frecventa anuala. Fiecare examen presupune cca 250-300 de ore de studiu individual. In plus, suntnecesari 4 ani de experienta profesionala relevanta in domeniul financiar, precum si aderarea la un cod de standarde etice si profesionale stricte.

CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrata de CFA Institute (USA). CFA Romania este una dintre cele 147 de societati membre ale CFA Institute, asociatia avand misiunea de a promova interesele specialistilor in investitii si de a mentine standarde ridicate de integritate si excelenta profesionala.

In prezent, CFA Romania are peste 210 de membri, majoritatea detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®) sau candidati pentru unul din cele 3 nivele ale examinarii care conduce la acordarea acestui titlu. Profesionistii care sunt membri CFA Romania lucreaza pentru institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, etc.