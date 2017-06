BCE a anuntat oficial ca Veneto Banca si Banca Popolare di Vincenza trebuie inchise

La inceputul lunii iunie, BCE a facut un anunt similar in cazul bancii Banco Popular, a cincea ca marime din Spania.Actionarii celor doua banci italiene isi vor pierde banii, ca si investitorii in obligatiuni junior, care vor suporta primii pierderile.Banii deponentilor vor fi protejati, ca si detinatorii de obligatiuni senior.Bancile vor continua sa functioneze, iar deponentii nu vor avea de suferit.Masura va ridica probabil intrebari legate de Monte dei Paschi di Siena, care are probleme similare cu cele doua bpnci Veneta, dar care este mult mai mare.Guvernul italian a infiintat recent un fond de 20 de miliarde de euro pentru finantarea Monte dei Paschi si a altor banci italiene.Toate bancile italiene au probleme din cauza creditelor neperformante si a cererii slabe pentru credite, pe fondul stagnarii economiei. Dar Veneto Banca si Banca Popolare di Vicenza sunt primele banci italiene declarate "moarte" de catre Banca Centrala Europeana si care vot fi desfiintate.BCE a precizat vineri ca a supravegheat atent Veneto Banca si Banca Popolare di Vicenza inca din 2014, cand a fost clar ca au deficit de capital.Dupa ce situatia lor financiara s-a inrautatit, BCE a cerut bancilor sa explice cum isi vor reface capitalul."Ambele banci au prezentat planuri de afaceri care au fost considerate fara credibilitate de catre BCE", potrivit unui comunicat al bancii centrale.Intesa Sanpaolo, a doua mare banca italiana dupa UniCredit, a anuntat la inceputul acestei saptamani ca ar fi interesata sa cumpere activele viabile ale Veneto Banca si Banca Popolare di Vicenza.Creditele neperformante si alte active problematice vor fi plasare intr-o "banca rea" si vandute cu un discount mare.Prin anuntarea vineri seara a masurii, BCE a dat timp pietelor financiare sa absoarba informatia, in speranta ca nu va provoca turbulente.Pietele financiare au reactionat cu calm la prabusirea Banco Popular, la inceputul acestei luni, semn ca sistemul zonei euro pentru bancile cu probleme functioneaza.In Italia, protejarea micilor investitori in bancile cu probleme a fost un subiect politic sensibil, in perspectiva alegerilor asteptate pana in primavara viitoare.Protejarea investitorilor in obligatiuni senior ale Veneto Banca si Banca Popolare di Vicenza ar putea atenua presiunile asupra guvernului italian.