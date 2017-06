Cum se modifica regulile scutirii de la impozitare a programatorilor IT

Incepand cu data de 1 iulie 2017 va intra in vigoare Ordinul 409/2017, privind conditiile ce trebuie indeplinite de catre o societate, cat si de catre angajatii sai, care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, pentru a putea aplica scutirea de impozit pe venit pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor. Aceasta scutire este expres prevazuta de Codul Fiscal, insa Ordinul vine sa detalieze conditiile in care aceasta scutire poate fi aplicata. Astfel, modificarea semnificativa si binevenita adusa de Ordinul 409 este eliminarea conceptului de "produs final" sau "componenta unui produs final" si reintroducerea prevederii conform careia angajatorul trebuie sa inregistreze venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii.Totusi fata de versiunea anterioara (Ordinul 217/2015) care facea referire la "programe pentru calculator destinate comercializarii", acum Ordinul pare a face referire la "activitatea [...] destinata comercializarii". Chiar si in acest context, esenta este aceea de a genera venituri la nivelul angajatorului din aceasta activitate de creare de programe, venituri care sa fie reflectate distinct pentru fiecare an fiscal precedent. De asemenea, nu se reintroduce in mod expres conditionarea comercializarii "pe baza de contract", insa societatea va trebui sa fie in masura sa demonstreze modalitatea de comercializare si de transfer a drepturilor asupra programelor pentru calculator create.Noul Ordin 409 reintroduce plafonul minim de venituri realizat per angajat. Astfel, angajatorul trebuie sa realizeze in anul fiscal precedent venituri echivalente a 10,000, de aceasta data Euro, comparativ cu USD in forma anterioara, pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit. Important este de mentionat ca si noii angajati dintr-un an fiscal sunt eligibili pentru scutire atat timp cat societatea a atins la sfarsitul anului fiscal precedent un nivel de venituri suficient de mare pentru a acoperi numarul total de angajati care beneficiaza de scutire.Toate celelalte prevederi ale Ordinului raman neschimbate, si anume cele referitoare la:¬ posibilitatea de a beneficia de aceasta facilitate fiscala si societatile infiintate in cursul anului fiscal sau care au facut obiectul unei reorganizari in cursul anului fiscal, acestea fiind exceptate de la indeplinirea conditiei privind nivelul minim de venituri pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator.¬ conditiile ce trebuie indeplinite la nivel de angajator si angajat, si anume existenta balantelor analitice in care sa se evidentieze distinct veniturile, existenta comenzilor interne care sa ateste solicitarea initierii procesului de creare de programe si alte documente justificative cum ar fi organigrama, contractul individual de munca, fisa postului, diploma de licenta, etc.Este important de retinut ca pentru a aplica aceasta scutire de impozit pe venituri din salarii si asimilate salariilor nu este suficient a fi indeplinite doar conditiile prevazute la nivelul angajatului. Ele trebuie indeplinite cumulativ cu cele prevazute la nivelul angajatorului pentru a intruni toate criteriile de eligibilitate pentru aplicarea acestei scutiri.