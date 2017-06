Piata muncii: La inceputul anului eram la 3.7 puncte procentuale fata de tinta privind rata de ocupare. Dupa primul trimestru, distanta a urcat la 3.8 puncte procentuale. In plus, mai avem si circa 230.000 de "descurajati"

In primul trimestru al anului 2017, populatia activa a Romaniei a fost de 8,8 milioane de persoane, din care 8,32 milioane erau persoane ocupate si 481.000 de romani erau someri, au anuntat marti oficialii Institutului National de Statistica. De asemenea, rata de ocupare a populatiei (obderea celor ocupati in total populatie) in varsta de 20-64 ani a fost de 66,2%, la o distanta de 3,8 puncte procentuale fata de tinta de 70% stabilita in contextul Strategiei Europa 2020. La finele anului trecut, distanta fata de tinta era de 3.7 puncte procentuale. Pe langa acestia mai avem si circa 230.000 de "descurajati".Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost, in trimestrul I al anului 2017, de 61,2%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,4 puncte procentuale. Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,4%.Rata somajului in trimestrul I 2017 a fost de 5,5%, valoare egala cu cea inregistrata in trimestrul anterior. Rata somajului a atins nivelul cel mai ridicat (20,4%) in randul tinerilor (15-24 ani), mai arata datele transmise marti de INS.Mai jos, evolutia "descurajatilor":Grupele de varsta cele mai afectate de inactivitatea economica sunt cele extreme: pentru populatia tanara (grupa 15-24 ani) si populatia in varsta (65 ani si peste). Intre persoanele inactive se contureaza segmentul populatiei descurajate , reprezentand 2,2% din totalul populatiei inactive.In ultimii 10 ani, evolutia numarului de persoane descurajate a urmat tendintele inregistrate de populatia inactiva pentru perioade mai scurte de timp, sub influenta conjuncturilor macroeconomice. Astfel, in perioada care a precedat criza economica, caracterizata de crestere economica, populatia descurajata a scazut treptat, atingand, in anul 2008, un minim (nivelul a scazut la 32,8% comparativ cu cel inregistrat in 2004). In perioada care ca urmat, populatia descurajata a crescut, apoi s-a plasat pe o panta de scadere usoara/stabilizare.Mai jos, evolutia descurajatilor pe grupe de varstaPopulatia tanara (25-34 ani), care se afla in procesul de tranzitie de la educatia formala la piata muncii, este cea mai afectata, populatia descurajata din acest segment de varsta reprezentand 27,0% din totalul persoanelor descurajate.Ingrijorator pe piata muncii din Romania este numarul de tineri cu varsta intre 15 si 24 ani, care nu sunt ocupati si nici nu urmeaza o forma de educatie sau formare, concept cunoscut sub abrevierea din limba engleza, NEET (Not in Employment neither in Education or Training) . Acest segment de populatie reprezinta o categorie particulara de persoane inactive economic.Rata NEET semnaleaza dificultati in tranzitia de la sistemul de educatie la piata muncii si problemele legate de ocupare pentru populatia tanara, necuprinsa in sistemul de educatie. Rata tinerilor care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare era de 17,0% anul trecut, cei mai afectati fiind tinerii din mediul rural (20,8%) si persoanele tinere de sex feminin (18,8%).In profil teritorial, rata tinerilor neocupati care nu urmeaza nicio forma de educatie sau de instruire prezinta variatii mari intre regiunile de dezvoltare. Cea mai mare valoare a indicatorului s-a inregistrat in regiunea Centru (25,1%), fiind urmata de regiunile Sud-Muntenia (22,5%) si Sud-Est (22,4%). La polul opus se situeaza regiunile Nord-Est (11,1%) si Nord-Vest (12,3%). In regiunea Bucuresti-Ilfov, rata NEET era de 15,0%.