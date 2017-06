Centrul pentru Studiul Democratiei: Parlamentul abordeaza gresit si ineficient problema consumatorului vulnerabil de energie

In contextul procesului legislativ in curs din Parlamentul Romaniei de amendare a Legii 123/2012 a Energiei Electrice si Gazelor Naturale, prin intermediul aprobarii unor modificari la OUG 64/2016, atragem atentia asupra incercarii pripite de abordare a problematicii consumatorului vulnerabil de energie, se arata intr-un comunicat al Centrului pentru Studiul Democratiei (CSD) transmis marti.In contextul in care OUG 64/2016 vizeaza exclusiv functionarea pietei de gaz natural, reglementand relatiile dintre actorii activi pe aceasta piata, membrii Comisiei de Industrii din Camera Deputatilor au aprobat un amendament in textul ordonantei care bulverseaza complet actualul si viitorul sistem de protectie a consumatorului vulnerabil din Romania. Astfel, Parlamentul doreste sa oblige Guvernul ca, in scurta perioada a vacantei de vara, mai precis pana la 30 septembrie 2017, sa stabileasca prin hotarare de guvern o "schema de ajutor financiar pentru consumatorul vulnerabil-, precum si un "mod de definire a consumatorului vulnerabil". Acest sistem ar trebui sa fie valabil exclusiv in perioada 1 noiembrie 2017 - 31 martie 2018, pana la intrarea in functiune a Legii 196/ 2017 privind venitul minim de incluziune.Atragem atentia membrilor Camerei Deputatilor ca un astfel de amendament este inutil, contraproductiv si contradictoriu atat in raport cu legislatia nationala, cat si cu recomandarile europene. Centrul pentru Studiul Democratiei a analizat in detaliu practicile europene in materie de saracie energetica, precum si lacunele legislative din legislatia si practica romaneasca in acest domeniu, oferind o serie de recomandari in cadrul studiului "Consumatorul vulnerabil si saracia energetica. Cat de departe suntem de Europa?" (disponibil pe siteul CSD).Consideram ca actuala legislatie (Legea 123/2012, precum si legislatia secundara elaborata de ANRE) ofera o definitie pentru consumatorul vulnerabil, operationalizata in practica. Un nou mod de definire se justifica doar in contextul unui efort concertat, responsabil si de lunga durata, sub forma unui Plan National de Actiuni pentru Combaterea Saraciei Energetice (de altfel, obligatie europeana conform Pachetului Trei Energie), care sa ofere remedii financiare, non-financiare si structurale, sustenabile si pe termen lung, la problema saraciei energetice.In plus, o schema de ajutor financiar pentru consumatorii vulnerabili din ratiuni de venituri exista si functioneaza in Romania de circa 20 de ani, fiind legiferata si implementata de Ministerul Muncii, primarii si autoritati descentralizate. OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, care instituie actualul sistem de ajutoare de incalzire, acoperind incalzirea indiferent de combustibilul utilizat (lemne, gaz, electricitate, energie termica in sistem centralizat), a functionat neintrerupt in ultimii opt ani, acoperind, in ultimul sezon rece, aproape 5% din populatia Romaniei. In studiul amintit, CSD a aratat cum poate fi imbunatatita aceasta schema, spre exemplu prin tintirea proactiva a populatiei sarace, prin ridicarea pragului de venit pentru calificare sau prin simplificarea listei de excluziune. Inlocuirea acestei scheme cu una noua, elaborata in numai trei luni, este inoportuna si riscanta.Procesul de legiferare asupra consumatorului vulnerabil, printr-un amendament nejustificat de realitatea legislativa din Romania, introdus cu cateva ore inaintea votului in Comisie, fara consultarea actorilor interesati si a specialistilor, demonstreaza o slaba cunoastere a complexitatii saraciei energetice din Romania, precum si lipsa dorintei de rezolvare sustenabila a acestui fenomen social sever.Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD) este un think-tank infiintat in anul 2006 in cadrul Departamentului de Stiinte Politice, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj, in cadrul careia functioneaza ca centru de cercetare acreditat. CSD a dezvoltat, de-a lungul timpului, proiecte de cercetare si analize cu precadere din perspectiva comparata, cu o importanta componenta aplicata, pe teme ca: democratizare, migratie, etnicitate, educatie civica, design institutional sau comportament electoral. Colaborarile noastre acopera institutii precum Parlamentul Romaniei, Administratia Prezidentiala, institutii ale administratiei locale sau organizatii ale societatii civile. Echipa de cercetare a centrului reuneste cadre didactice si de cercetare din cadrul Departamentului de Stiinte Politice al FSPAC, colaboratori de la alte facultati din cadrul UBB, profesori din universitati partenere din strainatate si studenti doctoranzi din cadrul departamentului de Stiinte Politice.