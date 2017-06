Barometrul Industrial: Activitatea din industrie s-a reinviorat, dupa pierderea de suflu din aprilie

Volumul productiei a urcat la 63 de puncte, cu mult peste media primelor 4 luni din 2017 (52).



Comenzile neexecutate au crescut de la 44 in aprilie la 50 in mai, semnaland un aflux de cerere recenta.



Stocurile au ramas pe loc, la 45 de puncte, in zona de contractie. Deocamdata outputul productie nu a avut suficienta consistenta pentru a declansa reumplerea stocurilor.



Comenzile noi au crescut de la 56 in aprilie la 61 in mai. Dar comenzile sunt extrem de neomogene. In 2016, abaterea standard pentru indexul comenzilor (abaterea de la medie) a fost de 6,8 puncte. In primele 5 luni din 2017 omogenitatea a fost si mai scazuta, abaterea de la medie ajungand la 10 puncte.



Comenzile pentru export s-au apreciat mai mult decat comenzile noi in general, ajungand la 64 de puncte, fata de 57 in aprilie. Totusi, nu au atins nivelul record de 69 de puncte din luna martie a.c.



Importurile de materii prime si materiale au crescut la 66 de puncte, pe fondul cresterii generale a comenzilor si a cresterii tintite a cererii pentru export.



Numarul de angajati arata insa o usoara contractie de la un index de 54 in aprilie la 49 in mai. Spunem "usoara" pentru ca doua treimi din firme nu raporteaza schimbari de personal. La prima vedere scaderea pare neobisnuita, intr-un moment de intensificare a cererii si a productiei. Este posibil ca datele sa fi captat efectul intarziat al disponibilizarilor incepute inainte de aparitia comenzilor noi. O alta explicatie este intensificarea mobilitatii orizontale a personalului, pe fondul cresterii cererii pentru forta de munca. Oamenii nu sunt disponibilizati, ci gasesc oferte de munca mai convenabile, inclusiv in afara ramurilor industriale, datorita extinderii crizei de personal calificat. In aceste conditii, industria se va confrunta probabil cu un nou tip de risc legat mai mult de capacitate decat de comenzi



Costurile de productie au ramas relativ stationare (66 de puncte) dar se afla in zona de expansiune (peste 50). Totusi, nivelul lor pare a fi mai redus decat in martie (71) si in februarie (70).

Preturile incasate pentru produsele vandute au crescut de la un index de 53 in aprilie la 58 in mai. O usoara crestere a preturilor de vanzare in conditii de stabilitate relativa a costurilor de productie reprezinta un semnal pozitiv, in sensul ca preturile contribuie mai sustinut la veniturile si la profitul firmelor.

Cheltuielile de capital au ramas pe loc, la un index de 55 ca in luna aprilie, si fix la nivelul mediei din 2016. Practic, indicatorul cheltuielilor de capital arata o inclinatie relativ constanta dar slaba a firmelor de a cheltui fonduri pentru capacitati, echipamente si alte active care pot asigura cresterea. Preocuparea este relativ omogena si nu pare a fi influentata de volumul productiei sau de nivelul comenzilor.

Indexul de optimism calculat prin agregarea asteptarilor managerilor privind cererea, productia si incasarile, a avut in mai 64 de puncte, numai cu un punct in plus fata de aprilie si martie (63), dar sub media ultimelor cinci luni (65). Aceste valori sugereaza ca sperantele managerilor sunt moderat pozitive, dau nu ascendente, ci mai degraba stationare. Detalii tehnice Urmatoarea aparitie: iulie 2017 cu situatia din iunie 2017.

In luna mai, activitatea din industrie s-a reinviorat, dupa pierderea de suflu din aprilie, se arata in rezultatul Barometrului Industrial pentru luna mai, publicat marti de Irsop si SNSPA.. Evolutia lunara arata un tipar care pare sa se repete anual. Activitatea creste in primul trimestru, scade in ultimul, iar la mijlocul anului serpuieste de la o luna la alta. In fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca in firma lor productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza expansiune daca trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50. Schimbarea din luna mai a fost sensibila.Cu o luna inainte (aprilie fata de martie), 72,7% din indicatorii masurati de Barometru aratau scadere. In mai, fata de aprilie, 54,5% din indicatori erau in crestere, iar restul in scadere sau nemiscatiPRODUCTIACEREREAFORTA DE MUNCACOSTURI SI VENITURIINVESTITIIASTEPTARILEBarometrul industrial este calculat lunar cu situatia la zi din industrie, datele de mai sus prezentand activitatea din industrie in luna mai 2017. Barometrul apare in circa 20 de zile de la incheierea lunii analizate. Este realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un esantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajati din Romania, care genereaza aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie. Datele au fost culese prin interviuri directe cu managerii firmelor in intervalul 21-23 iunie 2017.