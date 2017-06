Inspectorii ANAF au descoperit o firma care a fraudat bugetul cu 35 milioane lei doar in anul 2015 prin documente false

Inspectorii antifrauda din cadrul Agentiei Natonale de Administrare Fiscala (ANAF) au descoperit, dupa cinci luni de verificari, o companie care a prejudiciat bugetul statului cu 35,3 milioane lei, reprezentand TVA si impozit pe profit, in cursul anului 2015, prin folosirea de documente false, arata un comunicat transmis marti de autoritatea fiscala, scrie News.ro. Descoperirea a venit dupa ce, in perioada 6 decembrie 2016 - 24 aprilie 2017, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala au verificat vanzarile de marfuri derulate in 2015 de catre o firma pe teritoriul Romaniei si au raportat datele la importurile realizate de firma in cauza, in vederea estimarii bazei de impozitare."In urma verificarilor efectuate asupra documentelor de livrare marfa, intocmite si inregistrate, in evidenta contabila, in cursul anului 2015, de catre societatea verificata, a fost identificat un tipar de fraudare avand la baza inregistrarea de documente de vanzare pentru care inspectorii antifrauda au indicii temeinice ca ar fi fost intocmite in fals, deoarece operatiunile evidentiate in cadrul acestora si datele de identificare ale societatilor beneficiare sunt fictive", arata comunicatul ANAF.Inspectorii ANAF au descoperit ca in documente erau trecute livrari catre 475 de entitati ale caror coduri unice de identificare fie sunt invalide, adica nu apartin niciunei firme, fie apartin altor societati decat cele mentionate in facturi.Angajatii Fiscului au descoperit si alte nereguli grave, precum neinregistrarea in contabilitate aunor vanzari sau inregistrarea de livrari catre firme care nu confirma tranzactiile."Astfel, constatarile rezultate in urma controlului antifrauda determina suspiciunea rezonabila ca societatea verificata, prin reprezentantii sai, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 35.397.161 lei (TVA si impozit pe profit), sustragandu-se de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin intocmirea, in fals, pentru a da o aparenta de legalitate, a unui numar semnificativ de facturi de vanzare marfa (articole de imbracaminte, incaltaminte etc.), utilizand date de identificare nereale pentru un numar de 475 societati, cu scopul descarcarii din gestiunea societatii a marfurilor care, in realitate, au fost comercializate fara intocmirea de documente justificative", mai arata ANAF.Inspectorii au sesizat procurorii pentru suspiciunea de evaziune fiscala, mai ales ca aceeasi firma a mai facut obiectul unei sesizari a Directiei antifrauda din ANAF, care ii suspecteaza pe reprezentantii societatii ca au actionat pe coordonatele unui grup organizat in scopul sustragerii de la plata catre buget a unor obligatii fiscale de 5 milioane lei, constand in TVA si impozit pe profit.Anuntul ANAF vine in contextul in care executia bugetara s-a dezechilibrat puternic in luna mai, cand s-a inregistrat un deficit lunar de 3,5 miliarde lei, pe fondul cresterii cheltuielilor intr-un ritm mult mai mare decat avansul veniturilor.In plus, datele transmise recent de Institutul National de Statistica (INS), la solicitarea News.ro, arata ca economia subterana din Romania a reprezentat anul trecut 22,4% din produsul intern brut (PIB), sau 170,6 miliarde lei (38 miliarde euro), ponderea fiind mult mai mare decat in economiile devoltate din Occident.Din contributia de 22,4% adusa la PIB de economia subterana a Romaniei anul trecut, cea mai mare parte (22,1%), a fost generata de ¬economia neobservata¬, care cuprinde munca la negru, frauda la plata TVA si sectorul informal (intreprinzatorii individuali neinregistrati).Restul de 0,3% a fost reprezentat de activitatile ilegale - traficul cu droguri, prostitutia si contrabanda cu alcool si tutun.