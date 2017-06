BNR simuleaza miercuri declansarea unui cutremur urmat de un incendiu, toti angajatii urmand sa fie evacuati

Banca Nationala a Romaniei va efectua azi, miercuri 28.06.2017, un exercitiu de evacuare planificat in conformitate cu prevederile Legii nr. 481 (r1) din 08.11.2004 privind protectia civila si ale Ordinului nr. 262 din 02.12.2010 al Ministerului Administratiei si Internelor privind dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri., au transmis miercuri reprezentantii Bancii. Scenariul exercitiului presupune producerea unui cutremur urmat de declansarea unui incendiu in sediul central al BNR. Exercitiul va implica toate persoanele aflate, in momentul alarmarii, in imobilele BNR din str. Doamnei nr.8, Lipscani nr.25, Lipscani nr.16 si Doamnei nr.2, inclusiv vizitatorii, personalul auxiliar, reprezentanti ai furnizorilor, etc.Evacuarea intregului personal se va face la locurile de adunare prestabilite, in apropierea imobilelor respective.Exercitiul va cuprinde si interventia unui detasament de pompieri militari al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. De asemenea, in perimetrul adiacent sediului BNR va fi amenajat un punct de prim-ajutor.