Din 1 iulie ANAF demareaza actiunea "Litoralul"

In contextul deschiderii sezonului estival si intensificarii activitatilor economice pe fondul cresterii consumului de bunuri si servicii, incepand cu data de 1 iulie, ANAF prin DGAF, va demara actiuni de control pe Litoral, in vederea identificarii fenomenelor circumscrise evaziunii fiscale, respectiv neconformarii la declararea si plata obligatiilor fiscale, au transmis miercuri oficialii ANAF. Institutia avertizeaza firmele care isi desfasoara activitatea pe Litoral sa se doteze cu aparate electronice de marcat fiscale si sa elibereze bonuri fiscale pentru serviciile prestate si/sau bunurile vandute. Totodata, se mai arata in comunicat, Fiscul roaga turistii sa solicite bonul fiscal pentru fiecare serviciu/bun achizitionat.