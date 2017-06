Cine este Ionut Misa, viitorul ministru al Finantelor

La cei 41 de ani, actualul secretar de stat din Finante, Ionut Misa, este pe punctul de a fi propus ca viitor ministru al Finantelor. Misa si-a inceput activitatea in cadrul Directiei Generale de Finante Publice Constanta, ca sef al Serviciului de Indrumare, Colectare Venituri. Devine apoi sef Serviciu Gestionare Registru Contribuabili si Dosare Fiscale-Persoane Fizice din cadrul AFP Constanta, iar in 2005 e numit sef al Administratiei Finantelor Publice Eforie. Dupa alti 4 ani il gasim seful Administratiei Finantelor Publice Constanta. In ANAF a fost numit seful Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili in februarie 2013.Detine doua apartamente (unul in Constanta si altul in Capitala) si a trecut un venit anual in 2016 de circa 97.000 de lei