BNR: Bancile au inasprit standardele de creditare pentru populatie si  cele vizand imprumuturile pe termen scurt date IMM-urilor

Bancile au inasprit standardele de creditare in primul trimestru al acestui an atat pentru creditele de consum cat si pentru creditele ipotecare acordate romanilor, arata un Raport al Bancii Nationale. In cazul imprumuturilor acordate companiilor, conditiile de creditare s-au mentinut la un nivel constant, exceptie facand imprumuturile acordate pe termen scurt IMM-urilor, pentru care conditiile s-au inasprit moderat. Pentru urmatoarele 3 luni, institutiile de credit anticipeaza o inasprire semnificativa a standardelor de creditare pentru creditele de consum si, respectiv, marginala pentru imprumuturile ipotecare. In ceea ce priveste companiile nefinanciare, standardele de creditare sunt asteptate sa se mentina si in trimestrul urmator la un nivel similar celui curent.Citeste alaturat Raportul BNR in detaliu: