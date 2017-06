Seful ANAF il pune la punct pe Grindeanu: Incasarile din trimestrul al doilea sunt cu 300 de milioane de lei peste plan/Pe langa diminuarea drastica a bugetului de investitii al ANAF, Finantele ne-au redus si bugetul de salarii

- impozitul pe profit declarat aferent trimestrului I 2017 a fost mai mare cu 300 milioane lei (4.6 mld in 2017 fata de 4,3 mld in 2016), chiar in conditiile in care in trimestrul I 2017 un numar de 7.524 de contribuabili au trecut in categoria platitorilor de impozit specific avand primul termen de declarare si plata 25 iulie 2017. In acest context, nivelul incasarilor a fost influentat negativ prin compensarea din obligatiile declarate pentru anul curent a sumelor de impozit pe profit virate anticipat in anul fiscal 2016, in conditiile inchiderii exercitiului financiar pe pierdere. Totodata, un numar de aproximativ 115.000 de contribuabili au trecut de la regimul de platitori de impozit pe profit la regimul de impozit pe microintreprinderi, prin majorarea plafonului la 500.000 de euro a cifrei de afaceri, ceea ce a condus la o incasare suplimentara la impozitul pe microintreprinderi de aproximativ 52 milioane de lei.

- nivelul incasarilor de TVA ce reflecta activitatea economica din perioada ianuarie - aprilie 2017 cu declararea obligatiilor fiscale in perioada februarie - mai 2017, este mai mare cu 600 milioane lei fata de incasarile din perioada similara a anului 2016, chiar si in conditiile reducerii cotei standard de impunere de la 20% la 19%. Astfel, cea mai importanta crestere a bazei de impozitare s-a inregistrat pentru bunurile impuse cu cota de 9% (de la 62,16 miliarde lei la 71,91 miliarde lei) ceea ce a condus la o crestere a TVA colectata de la 5,59 miliarde lei la 6,47 miliarde lei. O crestere similara s-a constatat si la livrarile impozabile cu cota de 5%, in timp ce reducerea cotei standard de impunere la 19% a produs o scadere a TVA colectata de la 43,22 miliarde lei in anul 2016 la 41,43 miliarde lei in anul 2017 ceea ce inseamna o reducere a TVA colectata cu 1,79 miliarde lei, in conditiile cresterii bazei de impozitare de la 216 miliarde lei in 2016 la 218 miliarde lei in 2017.

- scaderea cu 7% a incasarilor in domeniul taxei pe valoare adaugata survine ca urmare a sumelor declarate in luna ianuarie 2017 aferente activitatilor economice din luna decembrie 2016 cu cota de 20% comparativ cu luna ianuarie 2016, aferente actvitatilor economice din luna decembrie 2015 impuse cu cota de TVA de 24% rezultand o diferenta de incasari de 1,7 miliarde lei.

Inca din data de 6 martie a.c. domnul Bogdan - Nicolae Stan, presedintele ANAF, i-a adus la cunostinta domnului Sorin Grindeanu faptul ca, pentru realizarea obiectivelor propuse si asumate de catre ANAF, o conditie absolut necesara este asigurarea unui buget care sa permita mentinerea in sistem a personalului de specialitate si ocuparea posturilor vacante de cca 3.000 la acea data, din totalul de 28.000 prevazute in statele de functii ale institutiei.

De asemenea, presedintele ANAF a solicitat in nenumarate randuri prin adrese oficiale, inca de la inceputul lunii martie, sprijinul Guvernului pentru promovarea cat mai rapida a masurilor legislative propuse in domeniul fiscal si a unor masuri legislative in domeniul protectiei personalului care activeaza in acest sector de risc ridicat.

Subliniem ca, pe langa o diminuare drastica a bugetului de investitii al institutiei, Ministerul Finantelor Publice a dispus la inceputul acestui an si reducerea bugetului de salarii al ANAF cu 240 de milioane lei. Presedintele ANAF, domnul Bogdan - Nicolae Stan, a atras atentia, prin informari scrise adresate Guvernului, asupra riscurilor care decurg din acesta situatie.

"In trimestrul II 2017 se estimeaza un plus al incasarilor de 3,83 miliarde lei fata de trimestrul II 2016 (108,1%) si realizarea in proportie de 100 % a programului trimestrial de incasari, respectiv o depasire a acestuia cu 0,3 miliarde lei, ceea ce dovedeste o evolutie pozitiva a activitatilor generale de colectare a veniturilor bugetare realizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile in care se estimeaza in primele 6 luni ale anului 2017 o crestere a totalului incasarilor bugetare fata de perioada similara a anului 2016 cu 4,47 miliarde lei, atingand nivelul de 104,6%", a transmis miercuri dupa amiaza ANAF.Potrivit comunicatului Fiscului:Ca urmare a schimbarii managementului ANAF cu atributii in domeniul colectarii veniturilor si a celui responsabil cu coordonarea activitatii de antifrauda fiscala, gradul de realizare a programului de incasari bugetare pentru semestrul I 2017 este estimat la 99,2 %, cu evolutie ascendenta in ultimele doua luni, mai si iunie, ca urmare a imbunatatirii activitatii de colectare a veniturilor la bugetul de stat, recuperandu-se partial deficitul inregistrat in primul trimestru al anului. Subliniem ca propunerile de schimbare a managementului au fost inaintate sefului Guvernului de catre presedintele ANAF cu mult timp inainte ca acestea sa fie aprobate, un exemplu fiind pozitia de vicepresedinte responsabil cu activitatea de administrare si colectare a veniturilor bugetare, pentru care propunerea s-a inaintat in 22 februarie, iar numirea s-a realizat in 5 aprilie a.c.De asemenea, conducerea ANAF l-a informat constant pe domnul prim-ministru in legatura cu starea precara a infrastructurii actuale de servere si unitati de stocare a Centrelor de Date ale ANAF, formata in marea sa majoritate din echipamente care sunt la sfarsitul ciclului de viata, cu o uzura fizica si morala avansata. Pentru a implementa schimbarea, necesara migrarii datelor de pe echipamentele IBM pe noile tehnologii, in vederea imbunatatirii colectarii, i-a fost solicitata Guvernului alocarea unei sume de bani, fapt nerealizat pana la acest moment.Reamintim faptul ca, in luna martie, presedintele ANAF si-a asumat indeplinirea a 14 masuri de imbunatatire a colectarii veniturilor fiscale si de reducere a evaziunii fiscale, pana la data de 15 aprilie, masuri care au fost agreate de Guvernul Romaniei, care au fost indeplinite si care au condus la rezultatele preconizate, cu efect asupra incasarilor din lunile mai si iunie a.c..