Taxa de solidaritate se va adresa celor cu venituri lunare de cel putin 10 salarii minime pe economie (14.500 de lei), au declarat entru HotNews surse politice apropiate acestui proiect iclus in noul Program de Guvernare. Deocamdata nu se cunoaste care va fi cuantumul viitoarei "contributii de solidaritate", un grup de lucru din MFP lucrand la mai multe scenarii, au mai spus sursele citate.Ideea unei asemenea taxe a aparut in 2012, cand premier era Victor Ponta, insa ea n-a mai fost aplicata. In plus, atunci taxa de solidaritate ii viza doar pe bugetari, acum taxa urmand sa fie aplicata tuturor romanilor cu salarii lunare de peste 14.500 de lei.Silvio Berlusconi a introdus in 2011 in Italia o asemenea taxa, n cuantum de 5% pentru cei care castiga peste 90.000 de euro pe an si de10% pentru cei care castiga peste 150.000 de euro anual. Un mecanism similar ar putea fi aplicat si in Romania, cu cuantumuri diferite.