PSD nu renunta la impozitul pe venitul global, care va fi introdus din 2018. Acesta ar urma sa fie gestionat prin sistemul informatic ANAF. Nu se mai spune nimic de cei 35.000 de consultanti

In context amintim ca sistemul ANAF a fost picat timp de o saptamana luna aceasta.Nu se mai spune nimic despre zecile de mii de consultanti anuntati ca fiind necesari pentru gestionarea IVG."Începând cu 2018, vom reintroduce impozitul pe venitul global (IVG) la nivelul persoanei fizice. Implementarea acestui mecanism fiscal se va face prin intermediul sistemului informatic integrat organizat la nivelul ANAF , ceea ce va permite eliminarea risipei de timp din partea contribuabililor”, se sustine in programul de guvernare al executivului Tudose."In cadrul acestui impozit veniturile mai mici de 2.000 lei/luna vor fi scutite si se vor introduce mai multe deduceri care sa incurajeze economisirea, investitiile si cresterea standardelor de sanatate si educatie pentru populatie”, se precizeaza in document.In program se anunta ca de anul viitor ca fi implementata si procedura depunerii declaratiilor de patrimoniu.Implementarea noului impozit pe venitul global se va desfasura in doua sau trei etape, prima etapa urmand sa inceapa de la 1 ianuarie 2018, in conditiile in care rolul consultantilor fiscali ar putea fi luat de un sistem informatic, declara, pe 6 iunie ministrul demisionar al Finantelor, Viorel Stefan Liviu Dragnea spunea la sfarsitul lunii mai, referitor la impozitul pe venitul global , ca Guvernul s-ar putea sa ia decizia sa nu mai foloseasca consultanti fiscali si sa amane cu un an introducerea deducerilor pe baza de chitante, perioada in care sa se informatizeze administratia."Si mai sunt doua chestiuni legate de capacitatea administrativa, logistica si informatica a ANAF - este o problema, si alta problema o reprezinta necesarul de 30, 30 si ceva de mii de consultanti fiscali. Si s-ar putea sa luam decizia ca sa nu mai folosim consultanti fiscali si sa amanam cu un an, adica sa intre in vigoare din 2019 practic (introducera deducerilor pe baze de chitante, n.r) , perioada in care sa informatizam adminstratia si omul sa nu mai fie nevoit sa aiba acei consultanti fiscali pentru ca va primi prin sistem informatic formularele pe care sa le trimita inapoi si sa-si plateasca si taxele si impozitele", a precizat presedintele Camerei Deputatilor.