LIVE TEXT Misa, propus pentru Ministerul Finantelor: Avem in dezbatere acest subiect, al taxei de solidaritate. Luam in calcul plafonul de 14.500 de lei.

Avem 100.000 de companii cu bilant pe zero iar alte 247.000 firme au capitaluri proprii negative. Vrem sa introducem o masura de recapitalizare a capitalului social in paralel cu intarirea disciplinei financiare

Imbunatatirea legislatiei privind insolventa. 98% din firmele care intra in insolventa nu mai reusesc sa iasa din insolventa

Dorim sa imbunatatm legea redeventelor

"Legat de masurile pe care dorim sa le aplicam la Ministerul Finantelor as aborda masurile de natura legislativa si cele care pot sprijini bugetul. Doresc sa impletesc politica fiscala cu politica monetara, tinand cont de politica de preturi si de schimb. Masurile pe care intentionez sa la abordez in perioada urmatoare sunt cele referitoare la componenta de colectare pe care o dorim imbunatatita. In 2017 intentionam sa abordam un nou sistem de splitare a TVA la plata. Practic, acest sistem va elimina intr-o masura foarte mare evaziunea in sfera TVA", a explicat joi Ionut Misa, candidatul pentru functia de ministru de Finante in audierea din comisiile de specialitate reunite din Parlament.

Eugen Teodorovici: Concret, cum faceti?

Misa: Legat de insolventa: Vom reduce numarul de ani in care o firma poate sta in insolventa. Daca in 5 ani nu iese din insolventa, firmele sa treaca in faliment pentru a nu mai produce hemoragii la buget

Intrebare din partea membrilor comisiilor: De ce sustineti introducerea pe venitul global, cand stiti foarte bine ca ANAF nu are capacitatea de implementare?

Misa: Motivatia este o mai buna redistribuire a veniturilor pentru clasa de mijloc. In prezent sunt 7 grupe de lucru in minister care dezbat modificarile



Nu se va mai face impozitarea ulterioara in cursul anului urmator. Eliminam posibilitatea de a genera un deficit pe cash la buget. Masura a mai fost implementata si ANAF va reusi sa aplice aceasta masura

Intrebare din partea membrilor comisiilor legata de Legea Preventiei

Misa: Legea preventiei a fost discutata cu mai multe ministere. Importanta este schimbarea mentalitatii inspectorilor fiscali, care in prima faza trebuie sa fie intelegatori si abia in faza a doua, daca considera ca s-au petrecut fapte de natura penala, sa treaca la masuri sanctionatorii. Controalele vor fi facute doar in baza unor analize de risc prealabila. De asemenea, voi modifica procedurile celor de la Antifrauda pentru a nu ne mai confrunta cu situatii exagerate. Trebuie sa alergam dupa marii evazionisti, nu dupa firme mici aflate in dezvoltare.

Alte declaratii ale lui Ionut Misa:



Azi suntem la un deficit de doua miliarde. Daca nu reusim sa aducem colectarea la un nivel sustenabil, voi incerca sa reduc cheltuielile birocratice. Voi reduce numarul de posturi din administratie.



Ma angajez sa mentinem deficitul sub 3%

Vor fi practic doua fonduri de investitii si o banca de dezvoltare. La nivel global, beneficiile sunt demonstrate. Despre cum va opera aceste fonduri, colefii de la Economie va pot da detalii

Avem in dezbatere acest subiect, al taxei de solidaritate. Luam in calcul plafonul de 14.500 de lei.

Legat de viitorul sistem de impunere al companiilor, masura este discutata astazi la nivelul ANAF, care centralizeaza cel mai bine datele. Se fac analize pe firme mari si pe mici. Vrem sa vedem daca ideea e viabila. Eu inca nu am datele de la departamentul de macroeconomie, dar imediat dupa ce le primim, le putem discuta

Va asigur ca nu vom face niciun demers care sa creasca sarcina fiscala a companiilor romanesti

Sunt partizanul stabilitatii si prectibilitatii fiscale