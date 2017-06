Guvernul vrea sa introduca un impozit suplimentar de cel putin 20% asupra profiturilor obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania

Guvernul intentioneaza sa introduca impozitarea suplimentara a profiturilor obtinute din extractia de resurse natural si neprelucrate in Romania, cu cel putin 20%, se arata in noul program de guvernare. Potrivit acestuia, aceasta impozitare reprezinta o "restabilire a echitatii". Impozitul va fi prevazut in noua lege a redeventelor, pana la finalul anului 2017.De asemenea, va fi introdusa impozitarea veniturilor pentru toate companiile din Romania, (impozit pe cifra de afaceri) incepand cu 01 ianuarie 2018. Acest impozit va inlocui impozitul pe profit si va avea 2 sau 3 trepte de impozit.