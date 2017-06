Ministrul desemnat al Finantelor confirma zvonurile din piata: Pilonul II de pensii va disparea. Raman doar Pilonul I si III

Pilonul II de pensii va disparea pana la finalul acestui an, urmand sa ramana doar Pilonul I si III, a confirmat joi viitorul ministru de Finante, Ionut Misa. "La nivelul Pilonului II de pensii astazi sunt acumulate 40 miliarde lei. Din analiza pe care am facut-o impreuna cu colegii, pensia pe care a primi-o astazi un contributor la Pilonul II de pensii ar fi undeva la 25 de lei pe luna", a spus Misa. El a precizat ca beneficiile pentru cel care contribuie la Pilonul II de pensii nu sunt foarte mari. "Luam in calcul de a da posibilitatea fiecarui contribuabil sa opteze catre Pilonul III de pensii, catre cel privat, sau sa mearga catre Pilonul I. Este alegerea contribuabililor", a spus ministrul propus al Finantelor. Reamintim ca in aprilie, fondul de pensii NN, cel mai mare administrator de fonduri de pensie privata din tara noastra, a primit o amenda uriasa din partea Statului pentru ca si-a avertizat cientii sa fie atenti la discutiile publice despre o posibila nationalizare a acestor fonduri de pensii private.