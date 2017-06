Ionut Misa, ministrul Finantelor: Firmele vor plati un impozit pe venit, in trei trepte: 1%, 2% si 3%

Guvernul ar putea introduce impozitul pe cifra de afaceri pentru toate companiile, diferentiat pe trei praguri: 1%, 2% si 3%, a declarat, joi, Ionut Misa, dupa audierile in comisiile de specialitate din Parlament. "Cotele de impozit pe cifra de afaceri a companiilor vor fi trei. Astazi am luat in calcul, pornind de la impozitul de 1% pentru microintreprinderi pana in 500.000 de euro, ca aceasta cota sa creasca progresiv. Noi intentionam sa fie 1% pentru ceea ce exista deja astazi si 2% si 3%", a declarat, joi, Ionut Misa.Intrebat daca s-a consultat cu mediul de afaceri pe aceasta tema, Misa a precizat: "Companiile care vor declara ca nu mai fac investitii din aceasta cauza vor ajunge la concluzia ca vor avea un sistem mult mai facil din punct de vedere al documentelor si birocratiei. In plus, si din punct de vedere al diferentei de suma care ramane intre venituri si cheltuieli, acea suma va ramane la dispozitia agentului economic sa o foloseasca asa cum va dori".Acesta a adaugat ca se va face o analiza pe fiecare sector de activitate fiindca exista marja de profit distincta pe fiecare sector de activitate.Exista diferentieri de procente care depasesc 10% intre diferite sectoare de activitate.