Viorel Stefan, fostul ministru al Finantelor, vot unanim pentru re-luarea sefiei Comisiei de buget finante din Camera Deputatilor

Joi, dupa audierea lui Ionut Misa- candidatul PSD pentru sefia Ministerului Finantelor- seful Comisiei de Buget din Camera Deputatilor, Leonardo Badea a supus la vot reintoarcerea ca presedinte al Comisiei a lui Viorel Stefan, fostul ministru de Finante in Guvernul Grindeanu. Deputatii l-au votat la unison ca sef al Comisiei, mai ales ca Badea va prelua sefia ASF, lasand vacant postul de presedinte de comisie. Relaxat, imbracat intr-un costul gris, de vara, Viorel Stefan le-a multumit colegilor pentru votul acordat.Viorel Stefan a facut o buna impresie ca minsitru al Finantelor, fiind printre putinii care s-au opus uneori cu discretie, alteori pe fatza masurilor care riscau derapae bugetare. Pana si membri ai comunitatii oamenilor de afaceri au gasit de cuviinta sa-i laude prestatia. "Din pozitia pe care a avut-o, a facut o treaba admirabila. A incercat si a reusit sa tina in frau tentatiile populiste ale lui Valcov si Dragnea. Nu stim daca Misa va reusi cu acelasi succes", au spus pentru HotNews mai multi investitori straini in economia Romaniei.Dealtfel, chiar si in momentele in care rivalitatea dintre Stefan pe de-o parte si Valcov cu Dragnea pe de alta parte capatasera accente publice, fostul ministru declara ca totul e ok si ca e normal sa existe puncte de vedere diferite.In cele din urma tabara lui Dragnea a invins, iar Viorel Stefan a fost indepartat din Guvern. La sedinta de joi, el a stat alaturi de colegii din PSD si a votat ipentru ca fostul sau subaltern, Ionut Misa, sa-i preia functia.