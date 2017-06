Mihaela Mitroi, despre taxa pe cifra de afaceri: Aplicarea unei astfel de taxe ridica semne de intrebare in ceea ce priveste conformarea cu legislatia comunitara

care nu se pot caracteriza ca taxe pe cifra de afaceri

In momentul de fata, niciun stat membru al Uniunii Europene nu practica un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit. Exista intr-adevar un impozit pe cifra de afaceri aplicat numai micro-intreprinderilor, dar si acest tip de impozit il regasim doar in cateva state din UE, printre care si Romania. La momentul introducerii acelui impozit, Romania a consultat Comitetul TVA de la Bruxelles in acest sens, si Comitetul nu a fost impotriva ideii in sine, ci doar a dorit ca aceasta schema sa fie una de simplificare doar pentru micile intreprinderi si nu un mecanism general aplicat.Potrivit legislatiei Uniunii Europene, mai exact Directivei de TVA, impozitele pe cifra de afaceri se supun unui regim armonizat la nivel comunitar, "astfel incat sa se elimine, pe cat posibil, factorii care pot denatura conditiile concurentei, atat la nivel national, cat si la nivel comunitar".Art. 401 al aceleiasi Directive specifica foarte clar ca statele membre pot introduce diverse alte taxe,, cu conditia ca prin colectarea acestor impozite, drepturi si taxe sa nu se dea nastere, in comertul intre statele membre, unele formalitati legate de trecerea frontierelor.Mai mult, Articolul 113 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene arata ca "Consiliul, hotarand in unanimitate in conformitate cu o procedura legislativa speciala si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social,, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne si pentru a evita denaturarea concurentei."Sa nu uitam si ca au mai existat astfel de initative pentru anumite industrii, iar Comisia Europeana a considerat ca acestea contravin legilor europene.De asemenea, intr-o decizie luata de Curtea Europeana de Justitie referitoare la o initiativa legislativa a Ungariei de impozitare a cifrei de afaceri a unor retaileri (deci o speta similara), Curtea a aratat ca aceasta poate fi in contradictie cuPrin urmareIn plus, trecerea la o astfel de taxa pe cifra de afaceri ar putea crea conditii pentru dubla impunere in statele cu care Romania a incheiat conventii inca de la jumatatea secolului trecut.Prin urmare, ar insemna irosirea unor eforturi facute in ultima perioada la nivel international, cum ar fi semnarea Conventiei multilaterale de la Paris - MLI, privind prevenirea abuzului din acordurile fiscale, aderarea Romaniei ca asociat la Forumul de implementare a Proiectului BEPS etc.Acest sistem este indreptat impotriva aplicarii Directivelor UE si a tratatelor, intrucat in vederea aplicarii acestora o companie trebuie sa fie platitoare de impozit pe profit. Mai mult, anul trecut, Comisia Europeana, privind baza de impozitare comuna corporativa (CCTB) si baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB). Acestea preved stabilirea unui set unic de reguli pentru calcularea bazei de impozitare a intreprinderilor la nivelul UE.Este evident ca in conditiile in care Romania ar renunta pur si simplu la impozitul pe profit, aceste initiative si-ar pierde sensul sau daca baza de impozitare comuna se va introduce in baza unei Directive Europene aceasta ar trebui implementata in Romania. Si daca se intampla asta ne vom intoarce de unde am plecat.Dincolo de aspectele de drept fiscal european, trecerea la un astfel de sistem ridica o serie de intrebari de substanta economica. Daca societatile vor fi impozitate invariabil cu un procent din cifra de afaceri, indiferent de cuantumul profiturilor realizate, acest sistem ar duce la inhibarea investitiilor si a dorintei companiilor de a-si extinde afacerile, ceea ce implicit va duce la diminuarea ritmului cresterii economice si ar penaliza start-upurile, companiile aflate la inceput, care inevitabil trec printr-o perioada in care inregistreaza pierderi, pana la acoperirea investitiei si la ajungerea la punctul in care incep sa genereze profit. De asemenea, o astfel de masura dezavantajeaza anumite industrii, care opereaza de regula cu marje mici de profit, facand astfel o diferentiere intre contribuabili prin simpla apartenenta la anumite industrii. Ce motivatie ar mai avea investitorii sa riste noi proiecte, avand in vedere ca acestea ar fi penalizate inca din start cu o taxa pe cifra de afaceri, indiferent daca sunt profitabile sau nu ?Mihaela Mitroi este Liderul Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică al PwC România