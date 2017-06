Lia Olguta Vasilescu cere reducerea termenul de intrare in vigoare a modificarilor la Codul fiscal, de la 6 luni  la 3 luni, petru a putea aplica Legea salarizarii

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat la inceputul sedintei de Guvern de vineri ca a solicitat reducerea termenului de intrare in vigoare a modificarilor la Codul fiscal, de la 6 luni la 3 luni, pentru a putea aplica Legea salarizarii. "Va solicitam deci modificarea unui articol din Codul Fiscal, cu precizarea ca nu e vorba de cresteri de taxe sau impozite ori de introducerea altora noi. Este vorba de reducearea unui termen, de la 6 la 3 luni de intrare in vigoare a modificarilor Codului fiscal", a spus ministrul muncii.Potrivit acesteia, este o solicitare a Ministerului Muncii pentru a putea pregati aplicarea legii salarizarii, precum si reducearea impozitului pe venit si a cotelor contributiilor de asigurari sociale. Lia OLguta Vasilescu sustine ca Legea salarizarii ar fi trebuit sa apara la pachet cu modificarile la Codul fiscal si trebuie recuperata o intarziere.Potrivit Codului Fiscal, modificarile aduse acestuia intra in vigoare in termen de minim 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial.