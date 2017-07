"In sedinta din 3 iulie 2017 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit", au transmis luni reprezentantii Bancii Nationale.