La 30 iunie 2017, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,20 miliarde de euro, fata de 35,48 miliarde euro la 31 mai 2017, au transmis luni oficialii BNR. Iesirile din rezerva au fost mai mari decat intrarile(1,4 mld euro au iesit, comparativ cu cele 1,16 mld euro cat au intrat) pe fondul modificarilor rezervelor minime in valuta constituite de banci, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3,63 mld. euro.Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 30 iunie 2017 au fost de 38,842 mld. euro, fata de 39,25 mld euro la 31 mai 2017.Platile scadente in luna iulie 2017 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 120 milioane euro.