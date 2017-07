ANAF: Pentru prima oara in activitatea noastra, am colectat in primul semestru 2017 peste 100 miliarde de lei venituri bugetare

"In primele 6 luni ale anului curent, ANAF a colectat 101.152 milioane de lei, ceea ce inseamna un plus de 3.955,3 milioane de lei fata de incasarile din perioada similara a anului 2016 (97.196,7 milioane de lei), respectiv o crestere cu 4,1% a volumului veniturilor bugetare colectate", arata reprezentantii Fiscului intr-un comunicat transmis vineri.Potrivit aceluiasi document, in luna iunie 2017, ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 16.534,4 milioane de lei, cu 1.768,2 milioane de lei, respectiv cu 12% mai mult, decat in luna iunie 2016 (14.766,2 milioane de lei). Programul comunicat de Ministerul de Finante pentru luna iunie a fost realizat in proportie de 102,7% (mai mult cu 437,8 milioane de lei), in conditiile in care volumul restituirilor de TVA in iunie 2017 a fost in cuantum de 1.287,5 milioane de lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 513,3 milioane de lei fata de aceeasi perioada a anului trecut.Reamintim ca inca de la inceputul lunii martie, premierul de pe atunci- Sorin Grindeanu -a solicitat creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare administrate de ANAF și intensificarea măsurilor de îmbunătățire a conformării voluntare.