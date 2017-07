Isarescu: Nu BNR stabileste cursul. Sa-mi spuna mie cineva cum pot eu manipula intre 3.000-10.000 de tranzactii zilnice care nu se fac prin BNR

Diminuarea intermedierii arata ca ceva nu merge bine intr-o economie. Sunt bani multi in piata.



Disponibilitatea bancilor de a acorda credite este mare. Si atunci apare intrebarea: de ce merge greu creditarea?

Bancile au bani. Bancile dau credite ieftine in prezent, daca firma e bancabila. Mai putin de 3% dobanda -un robor de sub 1% si o marja de sub 2% e foarte putin. In economie nu avem laborator de testare a ideilor

A face experimente e o drama si atunci e nevoie sa simulam un laborator. Dezbaterile pot fi un asemenea laborator. Dar dezbaterile reale nu orice fel de trancaneala.

Problemele bancare sunt multe, dar o sa ma refer la doua: dobanda si cursul.

Daca inflatia se va duce in Romania la 2% si dobanda BNR se face tot 2% inseamna ca s-a scumpit creditul?Daca dobanda BNR e 2% si inflatia e tot 2%, atunci rata reala a dobanzii e zero!

Bancherii stau prea pititi! O sa va dau un exemplu. Anul trecut a aparut o carte despre legea darii in plata. Cartea a fost coordonata de Valeriu Stoica. Doua zile a durat dezbatere dupa care s-a stins. Si ii intreb pe bancheri: e normal sa nu fi dezbatut mai adandc aceasta problema? De ce au o voce atat de scazuta?

Impozitul pe cifra de afaceri poate fi aplicat la o firma care nu creeaza valoare adaugata, nu are lanturi multe de productie

Un alt caz despre importanta dezbaterii, o dezbatere serioasa, nu o descurajare prin acuzatii de la inceput: 'impozitul pe cifra de afaceri este o catastrofa', o dezbatere serioasa, sa spuna cum se poate impaca impozitul pe cifra de afaceri cu TVA-ul. Ca si TVA-ul este tot un impozit pe cifra de afaceri, numai ca pe valoare adaugata. Pai, de fapt, dam verdicte si nu dezbatem? Ieri am fost navalit la o conferinta de presa pe probleme monetare despre probleme fiscale. Zic: "Dar de ce nu discutati cu specialistii din Finante?" Aceasta este puterea dialogului si a acestor dezbateri pe care am venit aici sa le aud. Impozitul pe cifra de afaceri merge la o firma care nu creeaza valoare adaugata, nu are lanturi multe de productie. Nu? E la primul rand, acolo jos. Cumpara ceva si vinde altceva. Un restaurant, un birt, o firma mica. Nu incepi sa iei mai multe produse si... Ce facem, ii impozitezi pe toti?



"Inca lumea mai crede ca e cineva la BNR care stabileste cursul. Un fost ministru al Reformei chiar spunea ca cursul e in mana lui Isarescu. Pai sunt peste 10.000 de tranzactii valutare care au loc zilnic si niciuna nu se face prin BNR. Noi nu cotam nimic. Luam la pranz cursurile din piata, facem o medie si le trimitem bancilor. Sa-mi spuna mie cineva cum pot eu manipula intre 3.000-10.000 de operatiuni care nu se fac prin BNR. Aaaa, ca noi putem stapani piata si avand toate informatiile despre cine si cum tranzactioneaza si ca, daca cineva deraiaza, putem contracara din vreme, cu asta da, sunt de acord", a declarat marti Mugur Isarescu, la conferinta ZF Bankers Summit. El a mai vorbit si despre volatilitatea leului din ultimele zile indemnand bancherii prezenti sa explice publicului de ce miscari de 1-2% ale cursului sunt normale."Si inca ceva, despre miscarile astea ale leului din ultima perioada. E suficient sa te uiti la ce se intampla cu euro si cu dolarul. Acum 10 zile se tot plimba cursul dintre euro si dolar intre 1.09-1.15. Adica vreo 6%. N-a murit nimeni, nu a vorbit nimeni de prabusiri! La noi intr-o criza politica declarata ca fiind serioasa, cursul a variat cu mai putin de 1% si ne-a tremurat la toti capul. Daca te uitai la televizor iti venea sa fugi din tara", a mai adaugat marti Guvernatorul BNR."Va rog sa fiti mai vocali" Chiar va rog! Am vazut ca faceti educatie financiara cu brosurele, dar nu lasati ghicitorii in stele sa discute despre curs!", le-a mai transmis Isarescu bancherilor.Ce a mai spus marti, Isarescu: