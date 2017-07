Pentru a doua oara in ultimele 45 de zile, Guvernatorul BNR se ia de banci: Educatia financiara trebuie sa inceapa cu bancherii. Va plangeti ca populatia nu e educata financiar si tipariti brosurele. Pai populatia nici nu trebuie sa fie educata!

Dupa ce in a doua jumatate a lunii mai, Mugur Isarescu se lua de bancheri, cerandu-le sa-si cultive clientii si sa dea credite, marti, Guvernatorul a tinut un discurs la Institutul Bancar Roman pe acelasi ton. "Educatia financiara trebuie sa inceapa cu bancherii. Va plangeti ca populatie nu e educata financiar si tipariti brosurele ca s-o educati. Pai populatia nici nu trebuie sa fie educata financiar! Cand te urci in avion, nu trebuie sa cunosti mecanismul avionului, ci trebuie sa respecti doar cateva reguli. Asa si dumneavoastra, daca vreti sa fiti niste stewarzi buni, dati-le pasagerilor toate informatiile de care au nevoie. Si pe un ton calm!", a spus marti Isarescu, in fata unui amfiteatru plin de bancheri.El a mai insistat pe puterea dialogului real si a dezbaterilor bine facute pentru ca oamenii si societatea romaneasca sa depaseasca starea de confuzie. "Stiinta economica spre deosebire de chimie, fizica, are doua particularitati. Prima e ca nu are laboratoare, iar pe de alta parte economia adevarata este grea. O simulare de tip laborator poate fi de exemplu o dezbatere. Toate bancile centrale organizeaza seminarii, deoarece dezbaterile sunt un laborator foarte important. Profesorul care m-a format, profesorul Murgescu, era un as al dialogului. Un dialog pe care nu stii sa-l conduci aduce cu sine mai multa confuzie. Murgescu ca si Kiritescu aveau aceasta arta"", a spus Isarescu.Potrivit Guvernatorului, in ultimii 20 de ani au aparut si alte feluri de "laboratoare": modelele macroeconomice. "In ultimii 20 de ani aproape toate premiile Nobel in economie au fost luate de matematicieni. O spune si Mervyn King in cartea lui, Sfarsitul alchimiei: Atentie la modele! Ce mai spune King, dar eu nu pot spune pentru ca sunt guvernator: trebuie sa ai curajul de a fi pesimist. Sa stim sa lucram cu riscurile si sa nu ne speriem. Incurajati dialogul!", le-a mai cerut marti Isarescu bancherilor comerciali."Brosurelele pe care le faceti despre educatia financiara a populatiei nu sunt suficiente. Populatia nu este educata, pai nici nu trebuie sa fie!Trebuie sa ii dati informatii de calitate, daca vreti sa fiti stewarzi cu adevarat!", a mai adaugat Guvernatorul, care a reluat o tema dezbatuta cu cateva ore mai devreme la ZF Bankers Summit: cea a cursului de schimb. "Sunt multi de aici care nu stiu ca acel curs se cheama de fapt Cursul pietei valutare de la Bucuresti calculat de Banca Nationala a Romaniei!. Atunci cand i-am dat acest nume, a fost un membru din Consiliul de Administratie care spunea sa scoatem din titulatura < > ca o sa creada lumea ca e cursul BNR. Acum, retrospectiv privind, ii dau dreptate. Lumea crede ca se stabileste pe undeva prin BNR...", a mai adaugat Isarescu."Cultivati clientul, dar cu adevarat!. Fiti activi si discutati cu clientii. Aveti responsabilitati mari, nu mai impingeti spre BNR aceste responsabilitati. Sunt cateva miliarde de euro in piata pe care nu ii sterilizam, ca sa dati credite."Nu la Banca Nationala se coteaza moneda, sunt intre 3.000 si 10.000 de tranzactii zilnic. Dar apar stiri in ziare ca Banca Nationala lasa leul sa se deprecieze si nu are grija de cei cu credite in valuta. Banca Nationala face o flotare controlata. Multi au spus ca nu e nevoie de piata valutara atunci cand am infiintat-o. Dinu Patriciu de exemplu a spus ca avem nevoie de currency board, si stabilim cotatia fata de dolar euro etc. Nu va va fi usor sa dati credite daca lumea nu intelege", a conchis Isarescu.