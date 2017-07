Firmele private sunt scutite de la intocmirea raportarii datoriilor cu scadenta depasita cu mai mult de 30 de zile

In Monitorul Oficial au fost publicate recent mai multe acte normative in domeniul financiar-contabil, printre care si Legea nr. 155/2017 privind declararea datoriilor cu scadenta. Documentul scuteste operatorii economici de drept privat la intocmirea situatiei/raportarii datoriilor cu scadenta depasita cu mai mult de 30 de zile, raportare prevazuta initial in OUG nr. 77/1999 modificata prin OUG nr. 22/2016.In acest context, pana la aparitia Legii nr. 155/2017 atat pentru operatorii de drept privat cat si pentru persoanele juridice publice a existat obligatia raportarii facturilor neachitate si a datoriilor exigibile cu scadenta depasita de mai mult de 30 de zile catre Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie - CPPI Busteni.Pentru efectuarea compensarii potentialelor datorii reciproce transmiterea raportarii trebuia sa se faca in mod electronic catre o casuta de e-mail a acestui centru. Pana la data prezentei legi nu a fost adoptata procedura de transmitere electronica, nu s-a indicat casuta de e-mail catre care sa se efectueze comunicarea. Practic, prevederea normativa nu a avut aplicare.Incepand cu intrarea in vigoare a Legii nr. 155/2017 din data de 06.07.2017, obligatia transmiterii acestei raportari devine numai persoanelor juridice de drept public. Inca nu se cunoaste procedura transmiterii electronice si nici adresa de mail catre care sa se transmita raportarea. Sugeram colegiilor din institutiile publice sa urmareasca evolutia acestor proceduri de compensare.Tot prin Legea nr. 155 se instituie procedura de urmarire a ordinelor de compensare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, aceste randuri de compensare vor avea un numar unic si sunt in gestiunea centrului de pregatire din cadrul Sucursalei Bucuresti.