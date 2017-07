Comisia Europeana solicita Poloniei eliminarea impozitului aplicat pe cifra de afaceri

0, pentru CA < 17 milioane PLN (aprox. 4.02 milioane euro)

0.8%, pentru 17 milioane PLN < CA < 170 de milioane PLN

de 1,4 %, pentru CA > 170 de milioane PLN (aprox. 40.2 milioane euro)

privind taxa de inspectie a lantului alimentar in Ungaria - initial o cota forfetara de 0.1% din cifra de afaceri, fiind ulterior modificata si transformata in cote progresive de la 0 la 6 % ;

privind contributia la asigurarile de sanatate impusa companiilor din sectorul tutunului: structura progresiva (cote si intervale pe cifra de afaceri) si dispozitii privind reducerea obligatiilor fiscale cu conditia efectuarii anumitor investitii ;

In septembrie 2016 , Comisia Europeana (CE) informa Polonia cu privire la initierea unei procedurii de investigatie aprofundata in ceea ce priveste impozitul progresiv pe cifra de afaceri, aplicat de Polonia asupra sectorului comertului cu amanuntul (sectorul de retail). Totodata CE a emis un ordin de suspendare, prin care solicita Poloniei amanarea aplicarii taxei pana cand Comisia isi va incheia investigatia. Practic, Polonia nu a mai putut sa colecteze aceasta noua taxa.Pe data de 6 iulie 2016, Polonia a adoptat Legea privind impozitul aplicat vanzarilor cu amanuntul, prevederi ce au intrat in vigoare incepand cu data de 1 septembrie 2016. Acest act normativ instituia un nou impozit pentru sectorul de retail. Argumentul instituirii unui astfel de impozit a fost cresterea veniturilor la bugetul de stat in vederea finantarii Programului social pentru copii, "Family 500+". Impozitul progresiv prevazut de lege viza companiile din retail, baza impozabila fiind cifra de afaceri lunara (CA), cotele fiind urmatoarele:Prin scrisoarea emisa, CE argumenta ca desi un impozit aplicat pe cifra de afaceri nu ridica intrebari in materie de ajutor de stat,. Concret, CE considera ca prin aplicarea cotelor progresive se acorda un avantaj selectiv pentru companiile cu cifra de afaceri mica, acestea nefiind impozitate sau fiind impozitate la o cota mult mai mica decat intreprinderile cu cifra de afaceri mare (majoritatea companii cu capital strain)In motivatie, Comisia precizeaza ca "Impozitele progresive bazate pe cifra de afaceri pot fi justificate doar daca obiectivul specific urmarit prin impozitare impune utilizarea cotelor progresive. Polonia nu a demonstrat insa ca progresivitatea cotelor de impozitare ar fi justificata prin finalitatea si logica impozitului, si anume colectarea de fonduri pentru bugetul general. Prin urmare, in acest stadiu, Comisia considera ca, intrucat toate celelalte criterii care justifica aceasta apreciere par sa fie indeplinite, caracterul progresiv al cotelor de impozitare constituie ajutor de stat." Vineri, 30 iunie 2017 , CE a emis un comunicat de presa in care anunta ca. CE reitereaza faptul ca desi companiile mici ar trebui sa plateasca in termeni absoluti mai putine impozite decat companiile mai mari, acestea trebuie sa fie proportionale cu cifra lor de afaceri. Astfel, CE solicita Poloniei eliminarea acestui impozit discriminator si astfel restabilirea egalitatii pe piata de retail.Important de mentionat este ca acest tip de situatie (impozitarea progresiva pe baza cifrei de afaceri) a mai fost analizata si in trecut de catre CE in urmatoarele 3 cazuri impotriva Ungariei:N.Red: Daniel Anghel este Lider CEE Taxe si Impozite Indirecte PwC, Membru consiliul director Consiliul Investitorilor Straini