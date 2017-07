Manea, BCR: Doua treimi dintre firmele romanesti nu pot trimite bunuri in Europa Occidentala in mai putin de sase ore. Companii din vestul tarii prefera sa importe prin Hamburg

Doua treimi dintre companiile romanesti nu pot expedia bunuri in Europa Occidentala in mai putin de sase ore, chiar si firmele din vestul tarii preferand sa importe prin Hamburg, a declarat, marti, Sergiu Manea, presedinte executiv/CEO BCR, la conferinta ZF Bankers Summit `17, potrivit Mediafax. "Romania creste peste PIB potential de trei-patru ani consecutiv. Companiile romanesti fac adevarate fapte de eroism pentru a fi competitive. Doua treimi din tara nu poate duce bunuri in Europa Occidentala in mai putin de sase ore. Companii din vestul tarii prefera sa importe prin Hamburg", a declarat Sergiu Manea.Viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, a explicat ca numarul firmelor locale care au un potential semnificativ de creditare este extrem de redus, din circa 600.000 de firme doar 12.200 fiind in stare sa sustina un nivel al creditarii de circa 5% din produsul intern brut (PIB).Iar Sergiu Oprescu, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, a aratat ca bancile au potential foarte mare in ceea ce priveste creditarea ipotecara: "Cred ca avem un potential mare in creditarea ipotecara. Pe partea de IMM trebuie sa crestem baza antreprenoriala. Ar trebui sa cream mediul propice astfel incat aceste societati sa se infiinteze si sa infloreasca. Sistemul bancar este pregatit sa crediteze, avem directiile si avem un grad de competitivitate foarte ridicat. Intermedierea financiara prin intermediul IFN a crescut, reprezentand 11% din total credite acordate. Se intampla pe canalul mai putin reglementat al IFN-urilor".In ceea ce priveste noua productie de creditare aceasta a fost peste 10% in sistemul bancar anul trecut si anul acesta exista o miscare dinamica in sistemul de creditare, a explicat Omer Tetik, CEO, Banca Transilvania.