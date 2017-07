UE aproba recapitalizarea celei mai vechi banci din lume

Ajutorul de stat vine dupa ce banca a acceptat un plan sever de restructurare, inclusiv transferul creditelor neperformante catre un fond special si plafonarea salariilor managerilor. A patra banca italiana ca marime va trece printr-un plan de restructurare pe cinci ani.Banca Monte dei Paschi di Siena, infiintata in 1472, a cerut ajutor de stat dupa ce nu a reusit sa gaseasca un investitor dispus sa participe la majorarea capitalului.In afara Greciei, in Europa nu a mai fost acordat un atat de mare ajutor financiar de salvare de la stat dupa criza financiara mondiala. Cazul din Italia ridica preocupari politice cu privire la utilizarea in continuare a fondurilor publice pentru a elimina pierderile bancilor, in pofida introducerii unor noi norme UE menite sa previna acest lucru, mai scrie Reuters.Monte dei Paschi di Siena navigheaza in ape tulburi de ani de zile. Fragilizata de achizitia dezastruoasa in 2007 a bancii Antonveneta, si apoi de un scandal financiar, ea a acumulat pierderi enorme (14 miliarde intre 2011 si 2015). Banca a procedat deja la majorari de capital, in total de peste 8 miliarde de euro.