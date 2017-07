Litigiu solutionat in doar 8 zile la CSALB

Un consumator din Bucuresti a reusit, la Centrul de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB), sa ajunga la o intelegere amiabila cu banca la care avea un credit de nevoi personale in euro, in doar 8 zile, arata intr-un comunicat al CSALB. Consumatorul a reclamat existenta comisionului de risc in contractul de credit, transformat ulterior in comision de administrare, care valora 56 de euro din rata lunara. Acesta a solicitat restituirea integrala a comisionului si eliminarea lui din ratele scadente, ramase pana la incheierea contractului de credit. Banca i-a returnat aproape 1.800 de euro, suma cu care a si fost inchis creditul. Consumatorul a ales procedura de solutionare alternativa finalizata cu propunerea unei solutii - Concilierea."Negocierea a durat foarte putin. Banca a fost receptiva si, desi creditul a fost luat inainte de 2010, in urma negocierilor avute, partile au ajuns la o intelegere privind stingerea in integralitate a creditului, deci consumatorul nu a mai achitat nicio suma de bani catre banca pentru cele 7 rate de credit ulterioare. Cert e ca a existat bunavoita din partea ambelor parti, iar dosarul s-a finalizat rapid si benefic atat pentru consumator, cat si pentru banca", explica Camelia Popa, avocat - conciliatorul CSALB care s-a ocupat de acest caz.Acesta este cel mai rapid dosar solutionat la CSALB. Precedentul record era detinut de un litigiu dintre o consumatoare de 69 de ani si banca la care avea un credit de consum in lei, solutionat in 9 zile, in luna februarie a acestui an. Atunci, solutia propusa si acceptata de ambele parti a fost ca banca sa-i returneze clientei sale 3.200 de lei, suma achitata timp de 3 ani pe un comision de administrare aplicat la sold.In alt caz, un consumator din Botosani a beneficiat de reducerea ratei cu aproape 100 de euro pe luna (de la 330 la 234 de euro), comisionul de administrare a fost eliminat din contractul de credit, iar banca i-a platit si despagubiri in valoare de 800 de euro. Acest dosar a fost solutionat exclusiv online.Cele mai frecvente solicitari venite din partea consumatorilor sunt legate de comisioanele de risc/administrare/monitorizare etc. percepute pentru un credit, de ratele lunare considerate de consumatori ca fiind marite in mod abuziv, de unele clauze calificate de catre consumatori ca fiind abuzive, de aplicarea nejustificata a unor dobanzi penalizatoare, de restituirea sumei ce a rezultat din majorarea marjei dobanzilor sau de reducerea marjei si inghetarea cursului valutar la data incheierii contractului de credit (in CHF).Centrul de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar este o entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr.38/2015 privind privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, ce transpune la nivel national Directiva 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE.