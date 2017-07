Monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro miercuri, inclusiv leul (raport)

"Euro continua sa se mentina intre limite inguste fata de dolar situandu-se in jurul nivelului USD 1.1335/EUR inaintea publicarii minutei de la cea mai recenta intalnire a Fed. Monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro miercuri dimineata", arata un raport al unei banci locale, destinat investitorilor. Leul a fluctuat miercuri in jurul nivelului 4.5850/EUR, calculul BNR de la pranz pe media tranzactiilor fiind de 4.5868 lei pentru un euro. Exista analisti care nu exclud miscari ale leului de pana la 4.63 in fata euro , dar pe termen scurt.Citirea indicelui PMI (care urmareste evolutia activitatii economice) calculat de IHS Markit pentru zona euro in iunie a aratat o scadere la 56.3 puncte de la 56.8 in mai, dar peste estimarile initiale de 55.7 puncte. Activitatea a continuat sa creasca in regiune in ultima luna a trimestrului doi din 2Q17, desi intr-un ritm mai redus, nivelul acesteia fiind consistent cu o crestere a produsului intern brut in euro zona de 0Curba randamentelor implicite a ramas neschimbata miercuri dimineata, cu segmentul maturitatilor scurte in apropierea nivelului 0.55% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.50% - 0.60%.Apetitul pentru risc s-a mai imbunatatit pe piata secundara a titlurilor de stat denominate in lei miercuri dimineata, dar vanzatorii sunt inca mai vizibili decat cumparatorii.Metalele pretioase s-au tranzactionat intre limite inguste miercuri sustinute de cererea in crestere pentru active de refugiu. Aurul s-a mentinut in apropiere de 1,225.00 dolari pe uncie, pretul unciei de argint fluctueaza in jurul a 16.05 dolari, platina este cotata la 900.00 dolari pe uncie, iar paladiul a ramas la 853.00 dolari pe uncie.