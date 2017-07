ANAF a initiat actiunea "BALLROOM". Noile tinte: firmele care detin spatii cu destinatie principala de organizare evenimente

ANAF a initiat actiunea "BALLROOM", efectuand controale operative la societati care detin spatii cu destinatie principala de organizare evenimente (nunti, simpozioane, evenimente corporate etc.). "Principalul obiectiv de control a vizat verificarea modului de fiscalizare a sumelor incasate din inchirierea spatiului unde se desfasoara evenimentul si/sau prestarile de servicii conexe (catering, servire bauturi, program artistic, DJ etc.)", arata Fiscul intr-un comunicat transmis joi.Urmare actiunilor de control desfasurate in perioada 30 iunie - 04 iulie 2017, au fost verificati 227 contribuabili, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 667.575 lei (amenzi si confiscari), respectiv:- s-au aplicat 108 sanctiuni contraventionale principale (95 amenzi si 13 avertismente), valoarea totala a amenzilor fiind de 636.441 lei;- s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 31.134 lei, din care: sume (numerar) in valoare de 2.344 lei; venituri ilicite in valoare de 28.740 lei; bunuri in valoare de 50 lei si s-a dispus suspendarea activitatii a 5 contribuabili (din care, 4 suspendari pentru nedotare cu AMEF).