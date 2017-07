[P] Start inscrieri pentru granturile „Raiffeisen Comunitati” 2017

Lansat in 2011, programul a fost primul concurs online de proiecte de responsabilitate sociala derulat de o banca din Romania. In editiile desfasurate pana in prezent au fost inscrise 1.700 de proiecte, din care 90 au fost finantate de Raiffeisen Bank, ajutand astfel 16.000 beneficiari directi sa aiba o viata mai buna. La procesul de evaluare a proiectelor inscrise, au participat pana acum aproximativ 500 de voluntari ai bancii.

Spre deosebire de editiile anterioare, anul acesta Programul de granturi „Raiffeisen Comunitati” va oferi finantare doar proiectelor din domeniul educatiei non-formale, de tipul educatiei financiare, antreprenoriale, civice sau profesionale.

„Editia de anul acesta a programului sta sub semnul educatiei, deoarece ne-am propus sa aducem o contributie mai mare intr-un domeniu cu impact major in dezvoltarea societatii romanesti”, a spus Corina Vasile, Director Comunicare si Relatii Publice, Raiffeisen Bank.

Programul se adreseaza organizatiilor neguvernamentale si institutiilor de invatamant din Romania, care sunt acreditate sa dezvolte proiecte de educatie non-formala, indiferent de categoria de varsta a beneficiarilor, si care au minimum doi ani de experienta la momentul inscrierii in program a unei propuneri de proiect.

Bugetul solicitat pentru un proiect trebuie sa fie de 45.000 lei (echivalentul a aproximativ 10.000 euro), la care se va adauga contributia organizatiei aplicante (din surse proprii sau alte surse de finantare) care trebuie sa fie de minimum 20% din valoarea intregului proiect. Rezultatele proiectului trebuie sa fie masurabile si sa aduca schimbari pozitive in comunitatile in care se desfasoara.

Programul de granturi este structurat in patru etape:

3-31 iulie - depunerea proiectelor, prin completarea si trimiterea unui formular standard, disponibil online;

prin completarea si trimiterea unui formular standard, disponibil online; 1-10 august – verificarea eligibilitatii proiectelor inscrise , realizata de catre Asociatia pentru Relatii Comunitare;

, realizata de catre Asociatia pentru Relatii Comunitare; 11-31 august – evaluarea proiectelor eligibile de catre voluntari Raiffeisen Bank, iar cele mai apreciate 20 de proiecte vor trece in etapa finala;

– de catre voluntari Raiffeisen Bank, iar cele mai apreciate 20 de proiecte vor trece in etapa finala; 1-15 septembrie – evaluarea proiectelor finaliste­­ de catre un juriu extern, format din specialisti in domeniul educatiei, din care vor fi selectate 10 proiecte castigatoare, anuntate la 15 septembrie.

Inscrierile propunerilor de proiect au inceput la 3 iulie si continua pana la 31 iulie, pe www.raiffeisencomunitati.ro/program-de-granturi. Intregul program se va incheia la 15 septembrie 2017 cand Raiffeisen Bank va anunta cele 10 proiecte pe care le va finanta cu cate 45.000 lei, prin programul sau de granturi, contribuind astfel la dezvoltarea nivelului de educatie si de trai din Romania.