Alex Milcev, EY: Daca as fi arbitru la examenul de admitere in Camera consultantilor fiscali, nu cred ca am da nota de trecere unor initiative cum sunt cele fiscale din Prigramul de guvernare

"Daca as fi arbitru la examenul de admitere in Camera consultantilor fiscali, nu cred ca o sa ii putem primi, cu asemenea initiativa, printr-o nota de trecere", a spus Alex Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica in cadrul EY Romania, unul dintre cei mai respectati consultanti fiscali. Milcev a abordat intr-o intalnire cu reprezentantii presei temele de actualitate de pe agenda fiscala a noului Guvern: impozitul pe cifra de afaceri, taxa de solidaritate, mutarea contributiilor de la angajator la angajati si trecerea la splitarea TVA pentru achizitiile publice.Potrivit lui Milcev, impozitul pe cifra de afaceri va genera prejudicii mai mari decat castigurile."Guvernul a anuntat ca vrea sa inlocuiasca impozitul pe profit cu cel pe cifra de afaceri. Motivul nu a fost foarte clar explicat. Ar fi nevoia de simplificare a sistemului fiscal. Impozitul pe profit nu este simplu de calculat. Avem o baza din care scadem ceva, adauga altceva, apoi vine ANAF in control si aproape intotdeauna va gasi ceva. Urmeaza contestatii samd. Este un cost de a desfasura business in ultimii 27 de ani. Astfel, dispare nevoia de interventie a unui consultant fiscal. Se ascunde o mare intrebare: Este oportun un astfel de impozit? La ce va duce el? Simplificarea nu are cumva un cost? Consideram ca acest impozit nu este oportun si o sa genereze atat castigatori, cat si perdanti. Dupa parerea noastra, stim ca daunele vor fi mult mai mari decat castigurile. Sigur, am prefera sa vedem si un studiu de impact!", a precizat Alex Milcev.Conform acestuia, majoritatea afacerilor fac multi bani si sunt profitabile datorita cifrei de afaceri foarte mari."Nu este un impozit pe care putem sa il acceptam rezonabil. Se vor crea multe tensiuni in sistem", a mai aratat oficialul EY.La randul sau, Andra Casu, director executiv al departamentului de asistenta fiscala si juridica, a aratat ca o asemenea masura nu poate trece de Comisia Europeana, pentru ca se aseamana foarte mult cu TVA."O astfel de situatie ar duce la imposibilitatea aplicarii directivelor europene. Este un proiect care nu este sortit succesului. Nu are sanse sa treaca de Comisia Europeana", a mai spus Andra Casu.