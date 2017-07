Consultant fiscal din Big4: Pana acum 6 luni aveam un dialog cu Guvernul- ne mai intelegeam, ne mai certam, dar exista un dialog! Dar ceea ce se petrece de 6 luni incoace nu am mai vazut in ultimii 10 ani!

"Daca vrem sa reducem evaziunea, ea trebuie combatuta, nu inventate taxe noi. Pana acum 6 luni discutam cu Guvernul- ne mai intelegeam, ne mai certam, dar exista un dialog. Dar ceea ce se intampla de 6 luni nu am mai vazut de 10 ani! Momentan, acest dialog nu exista si nu pot spune ca avem vreun cuvant de spus inafara de a ne adresa media si a explica. Noi citim din presa ceea ce urmeaza sa se intample . Important e sa gasim deschidere si sa fim ascultati inainte sa vina si sa arunce in piata asemenea idei (taxa de solidaritate, impunerea firmelor pe cifra de afaceri etc-n.red)", a spus joi Alex Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica in cadrul EY Romania."Asistam la o revolutie fiscala. In Europa nu exista nicaieri un asemenea impozit. Eu suspectez ca nici macar nu se va ajunge la la simulari, intrucat acest impozit incalca cateva directive europene. O asemenea simulare putea fi facuta in cateva zile si imi scapa motivul pentru care aceasta simulare nu a fost facuta inainte ca propunerea sa fie facuta publica", a mai spus Milcev.Uitati-va la primele 10 companii romanesti dupa cifra de afaceri si aplicati un procent de impunere!, a mai precizat Milcev. "Veti vedea ca unii vor fi pe pierdere cronica, altii raman cu putin profit! Nu cred ca trebuie reinventat sistemul, ci intarite regulile care exista!", mai spune consultantul."Va dau un exemplu: lunar, ANAF anunta cat declara contribuabilii si cat colecteaza ANAF. Dincolo de evaziunea fiscala. ANAF colecteaza sub 80% din banii declarati, potrivit propriilor statistici. Repet, inafara evaziunii fiscale care evident nu intra la colectare. Peste 20 % din banii DECLARATI nu se colecteaza! Bulgarii sunt mult mai buni decat noi. Ca sa nu discutam despre nordici, care sunt la 97-99%! Daca am fi colectat acei bani, nu am mai avea probleme cu deficitul bugetar", spune Alex Milcev.Totusi, acesta subliniaza ca sistemul fiscal din Romania "nu este prost"."Eu nu cred ca avem un sistem fiscal prost. Chiar nu este complicat, in ciuda discutiilor despre sute de taxe care sugruma contribuabilul si asa mai departe. Nu ati vazut ce se intampla in alte tari. Noi chiar nu avem un sistem sofisticat, nu sunt foarte multe exceptii si nu este complicat, chiar este relativ stabil, cel putin in ultimii 10 ani de cand am intrat in UE. E mult mai stabil decat inainte. Impozitul pe profit se schimba si de doua ori pe an. Nu cred ca trebuie umblat la sistem, sa facem alte reguli. Trebuie intarite regulile care exista. Asa e in toata lumea", a aratat oficialul EY.