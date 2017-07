Salariul mediu net a scazut in luna mai cu 3 lei, la 2.363 de lei. Salariile din invatamant revin peste media pe tara

cu 14,4% in extractia carbunelui superior si inferior, cu 12,4% in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), respectiv cu 12,1% in activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii;

intre 6,0% si 9,0% in productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apa, fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

intre 2,0% si 3,5% in activitati de servicii anexe extractiei, activitati de editare, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, alte activitati extractive, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, activitati de posta si de curier, activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), fabricarea bauturilor, colectarea si epurarea apelor uzate.



cu 15,5% in extractia minereurilor metalifere, respectiv cu 13,3% in silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura)

intre 3,0% si 5,5% in transporturi terestre si transporturi prin conducte, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea de mobila, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, tabacirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor), alte activitati industriale n.c.a.;

intre 2,0% si 3,0% in prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei (inclusiv fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite), tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, extractia petrolului brut si a gazelor naturale, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, fabricarea articolelor de imbracaminte.



Salariul mediu brut calculat de statisticieni pentru luna mai 2017 a fost de 3.288 lei, cu 0,1% mai mic decat in luna aprilie 2017, in vreme ce salariul mediu net a fost de 2.363 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 3 lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale salariului net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (5842 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1376 lei). In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale salariului mediu net din mai fata de luna precedenta in invatamant (+2,8%) si administratia publica (+1,0%). Castigul salarial mediu net a scazut usor in sanatate si asistenta sociala (-1,1%) comparativ cu luna precedenta.Comparativ cu luna mai a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 113,8%.In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna aprilie 2017 au fost determinate de acordarea primelor ocazionale (inclusiv prime anuale ori pentru performante deosebite), drepturilor in natura si ajutoarelor banesti, platii sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou). De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mari comparativ cu luna precedenta ca urmare a realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte).ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: