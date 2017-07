Leul a pierdut 3 bani in aceasta saptamana, cotatia medie calculata vineri de BNR fiind de 4.587 lei/euro

​Cotatia medie a leului calculata vineri de Banca Centrala in baza tranzactiilor din piata a fost de 4.587 lei/euro, cu 3 bani mai mult decat cotatia din prima zi a saptamanii. Leul s-a depreciat cu un ban atat in fata francului elvetian cat si a dolarului SUA, cotatiile de vineri fiind de 4.17 lei/chf respectiv de 4.01 lei/usd.Moneda euro s-a mai stabilizat vineri in fata dolarului american, dupa ce joi intrase pe un trend de apreciere, bazat pe comentariile venite dinspre Banca Centrală Europeană (BCE).Inainte de pranz, euro se tranzactiona la 1.1422 de dolari SUA, moneda europeană apreciindu-se si in fata yenului japonez pana la 130.01 yeni/euro.Summit-ul G20 a inceput vineri dimineață în Hamburg, Germania, pe fondul tensiunilor geopolitice după ce nord coreeni au testat o noua racheta, iar presedintele american Donald Trump a denunțat „comportamentul destabilizator“ al Rusiei.