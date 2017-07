14 lucruri pe care poate nu le stiai despre piata muncii din Romania

Unul din sase someri romani ar accepta sa lucreze in orice conditii

Repartizarea persoanelor inactive de peste 15 ani pe categorii de inactivitate arata ca pensionarii si beneficiarii de ajutor social reprezentau peste jumatate (58,1%) din total

Avem 345.000 de romani disponibili sa inceapa lucrul, dar care nu cauta un loc de munc a. In anul 2016, raportul procentual dintre aceasta categorie de persoane si populatia activa a fost de 3,8%.

Somajul a afectat in masura mai mare absolventii invatamantului mediu si scazut, pentru care rata somajului a fost de 6,2%, respectiv 7,6%, mai mare comparativ cu rata inregistrata pentru somerii cu studii superioare (3,1%).

Ponderea persoanelor aflate in somaj de un an si peste in total someri a fost de 50,0%.

In Romania exista 1390 femei casnice din care 600 in urban si 790 in rural

In anul 2016, 4,56 mil persoane au lucrat, frecvent sau doar ocazional, in perioade atipice ale zilei sau saptamanii de lucru (seara, noaptea, sambata sau duminica) reprezentand 54,1% din totalul populatiei ocupate.

In anul 2016, numarul persoanelor care au desfasurat pe langa activitatea principala si o activitate secundara a fost de 130.000, in scadere comparativ cu anul 2015 (-3,9%) si a reprezentat numai 1,5% din populatia ocupata.

Persoanele ocupate care au avut statutul de salariat, atat in activitatea principala cat si in cea secundara au reprezentat numai 2,9% din totalul celor cu activitati multiple. Durata medie aferenta activitatii secundare a fost de 12,9 ore pe saptamana.

jumatate dintre someri au ajuns in aceasta situatie din cauza concedierii sau a reducerii de personal Ponderi importante au revenit si persoanelor care au terminat o activitate temporara (22,9%), celor a caror unitate a dat faliment (15,1%); cei care au demisionat au reprezentat numai 6,4% .

. Din cei 216.000 de someri care au incetat lucrul in ultimii 8 ani, 90,1% au lucrat in unitati apartinand sectorului privat.

Durata medie a somajului a fost in anul 2016 de 14,6 luni , valoare apropiata de cea inregistrata anul trecut (13,6 luni).

Rata tinerilor neocupati (cu varsta intre 15 si 24 de ani) care nu urmeaza nicio forma de educatie sau de instruire a fost in anul 2016 de 17,4%



Doar un somer din 6 (16,7%) ar accepta un loc de munca in orice conditii, neindicand niciun motiv de refuz in eventualitatea gasirii unuia, reiese dintr-o cercetare a Institutului National de Statistica, publicata in aceste zile. Dintre somerii care au indicat ce anume i-ar face sa refuze un loc de munca, un sfert au spus ca schimbarea domiciliului ar fi un bun motiv de refuz, un alt sfert au spus ca lipsa unui contract de angajare iar unul din cinci au spus ca ar refuza orice job care e la distanta mare de casa.Vezi alte 12 lucruri pe care poate ca nu le stiei despre piata muncii din Romania