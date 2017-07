Fondul Proprietatea : Ne exprimam dezamagirea in legatura cu numirea noului Directorat interimar la Hidroelectrica.Inlocuirea Directoratului precedent survine in pofida rezultatelor financiare extraordinare obtinute

"Fondul Proprietatea isi exprima dezamagirea in legatura cu numirea noului Directorat interimar la Hidroelectrica. Inlocuirea Directoratului precedent survine in pofida rezultatelor financiare extraordinare obtinute de acesta. Profitul inainte de impozitare in primul trimestru al anului 2017 a fost cu 38% mai mare decat in aceeasi perioada a anului 2016, un an cu un profit record in istoria companiei - de 1,27 miliarde de lei", se arata intr-un comunicat transmis vineri de reprezentantii Fondului.În ceea ce privește noii numiți, nu s-a desfășurat un proces de selecție transparent și competitiv, iar majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere au acționat neprofesionist, propunând ad-hoc candidați în timpul ședinței Consiliului de Supraveghere. Fiecare candidat a fost recomandat de cate un membru diferit al Consiliului de Supraveghere, fără a se ține cont de activitățile de baza ale companiei, ceea ce a condus la un Directorat compus din trei membri fără experiență dovedită în domeniul producției de hidroenergie sau al comerțului cu energie electrică, care nu va putea, prin urmare, gestiona activitățile principale ale companiei.Este din ce în ce mai îngrijorător faptul că, în loc să fie excepții, interimatele a fost prelungite succesiv în ultimele 12 luni: acest nou interimat face parte din lunga serie de 3 numiri provizorii și 3 prelungiri de mandat pentru Directorat, la care s-au adăugat alte 3 numiri provizorii și 2 prelungiri pentru Consiliul de Supraveghere. Numirile interimare au fost făcute fără respectarea elementară a principiilor de guvernanță corporativă, care prevăd criterii și proceduri de transparență și profesionalism pentru selectarea Consiliului și a Directoratului. Prezumtiv, majoritatea membrilor interimari au fost recomandați în primul rând pe baza relațiilor personale sau legăturilor politice, fără a avea însă calificările profesionale și experiența relevantă prevăzute în Legea 111/2016. Frecvență mare a acestor schimbări împiedică Hidroelectrica să adopte planul administrativ, fundamental pentru următorii 4 ani, ceea ce înseamnă că dezvoltarea, creșterea performanței, și, în cele din urmă, listarea companiei sunt grav obstrucționate.Există o evidentă lipsă de viziune și strategie în privința bunăstării și stabilității pe termen lung a Hidroelectrica, iar dacă va continua, această situație riscă să readucă compania în perioada neagră care a condus-o la insolvență”, a declarat Greg Konieczny, CEO Fondul Proprietatea și Manager de Portofoliu.