Romania, tara cu mortalitatea infantila cea mai ridicata din UE. ​In luna mai, numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an a fost in crestere fata de aprilie 2017

Luna mai 2017 fata de luna mai 2016

In luna mai 2017 s-au nascut 16.053 copii, cu 3.600 mai multi copii decat in luna aprilie 2017, au transmis luni reprezentantii Institutului National de Statistica. In acelasi interval, numarul deceselor a fost de 20.724, cu 105 mai putine, mentinand sporul natural negativ. Numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in luna mai 2017, a fost de 123, in crestere cu 15 fata de luna aprilie 2017, mai arata datele INS.Mai jos, aveti rata de mortinatalitate din Romania, defalcata la nivel de judet.Daca vrem sa ne comparam din punct de vedere al mortalitatii infantile cu celelalte tari din UE, o sa constatam un lucru care nu ne avantajeaza deloc: suntem tara cu cea mai inalta rata:Mai notam in treacat ca daca media copiilor adusi pe lume inafara casatoriei este de circa unu din trei, sunt judete in care fiecare al doilea copil este nascut inafara casatoriei. Clasamentul pe judete il aveti mai jos:In luna mai 2017, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 12.268 casatorii, cu 2.531 mai multe decat in luna aprilie 2017. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive a fost de 2.693, cu 87 mai multe decat in luna aprilie 2017.Numarul nascutilor-vii a fost mai mare cu 604 in luna mai 2017 fata de aceeasi luna din 2016, iar numarul persoanelor care au decedat a fost cu 522 mai mic fata de luna mai 2016. Sporul natural a fost negativ atat in luna mai 2017 (-4671 persoane), cat si in luna mai 2016 (-5797 persoane). Numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 8 mai mic in luna mai 2017, decat cel inregistrat in luna mai 2016.Numarul casatoriilor a fost, in luna mai 2017, cu 350 mai mic decat in aceeasi luna din anul precedent. Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 s-au pronuntat cu 14 divorturi mai putine in luna mai 2017, decat in luna mai 2016.