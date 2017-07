In primele cinci luni, exporturile au crescut cu 11,1%, in vreme ce importurile au urcat cu 12,0%

In perioada 1.I-31.V 2017 exporturile au insumat 25,81 miliarde euro, iar importurile au fost de 30,27 miliarde euro, arata datele transmise luni de oficialii I NS. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele 5 luni a fost de 4,46 miliarde euro, mai mare cu 680,1 milioane euro decat cel inregistrat in perioada 1.I-31.V 2016. In luna mai 2017 exporturile au fost de 5,57 mld. euro, iar importurile de 6,68 mld euro, rezultand un deficit de 1,1 mld euro.